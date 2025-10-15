Explosión en Guayaquil: estos son los daños que encontró Segura EP en los edificios

Técnicos inspeccionaron las edificaciones afectadas por la onda expansiva tras la detonación en la avenida Joaquín Orrantia

La detonación de explosivos en un vehículo generó una onda expansiva que afectó a transeúntes y edificaciones en la avenida Joaquín Orrantia.

La onda expansiva por la detonación de un coche bomba en la avenida Joaquín Orrantia, norte de Guayaquil, afectó a varias edificaciones, que fueron inspeccionadas este miércoles 15 de octubre.

La empresa municipal Segura informó que técnicos de gestión de riesgos recorrieron algunos de los edificios de la zona, donde una fuerte explosión alertó a transeúntes, trabajadores y conductores.

La onda expansiva fue tan fuerte que provocó algunos daños materiales, además de una víctima mortal y una treintena de heridos, y la detonación se escuchó al menos a 4 kilómetros de distancia.

Tras la explosión, que fue calificada como acto terrorista por las autoridades, se vio cómo los vehículos que estaban cerca resultaron dañados.

Estas son las imágenes que dejó la detonación Leer más

Qué encontró Segura EP tras el ataque en Guayaquil

Los técnicos visitaron áreas de recepción de edificios y oficinas localizadas en este sector de alto movimiento de negocios, incluso por su cercanía a un centro comercial.

"Se realizó evaluaciones en bienes públicos y edificaciones del sector, determinando que no existen riesgos estructurales", indicó Segura EP en su cuenta de X.

La entidad añadió que "las afectaciones identificadas corresponden a elementos de cristalería y componentes no estructurales, sin comprometer las estructuras principales".

🧵



1️⃣ Técnicos de Gestión de Riesgos de #SeguraEP se sumaron a las labores de inspección técnica en las infraestructuras afectadas por la onda expansiva generada tras la explosión ocurrida ayer en la avenida José Orrantia. ⤵️ pic.twitter.com/QOnJvaHf7m — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) October 15, 2025

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí