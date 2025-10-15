Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

daños en edificios por explosión en Guayaquil
La detonación de explosivos en un vehículo generó una onda expansiva que afectó a transeúntes y edificaciones en la avenida Joaquín Orrantia.CHRISTIAN VINUEZA

Explosión en Guayaquil: estos son los daños que encontró Segura EP en los edificios

Técnicos inspeccionaron las edificaciones afectadas por la onda expansiva tras la detonación en la avenida Joaquín Orrantia

La onda expansiva por la detonación de un coche bomba en la avenida Joaquín Orrantia, norte de Guayaquil, afectó a varias edificaciones, que fueron inspeccionadas este miércoles 15 de octubre.

RELACIONADAS

La empresa municipal Segura informó que técnicos de gestión de riesgos recorrieron algunos de los edificios de la zona, donde una fuerte explosión alertó a transeúntes, trabajadores y conductores.

La onda expansiva fue tan fuerte que provocó algunos daños materiales, además de una víctima mortal y una treintena de heridos, y la detonación se escuchó al menos a 4 kilómetros de distancia.

Tras la explosión, que fue calificada como acto terrorista por las autoridades, se vio cómo los vehículos que estaban cerca resultaron dañados.

explosión en Guayaquil

Estas son las imágenes que dejó la detonación

Leer más

Qué encontró Segura EP tras el ataque en Guayaquil

Los técnicos visitaron áreas de recepción de edificios y oficinas localizadas en este sector de alto movimiento de negocios, incluso por su cercanía a un centro comercial.

"Se realizó evaluaciones en bienes públicos y edificaciones del sector, determinando que no existen riesgos estructurales", indicó Segura EP en su cuenta de X.

La entidad añadió que "las afectaciones identificadas corresponden a elementos de cristalería y componentes no estructurales, sin comprometer las estructuras principales".

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Explosión en Guayaquil: estos son los daños que encontró Segura EP en los edificios

  2. "Hay temor de hacer el ridículo en el Mundial": el análisis de exjugadores de Ecuador

  3. Uruguay se prepara para legalizar la eutanasia tras años de debate

  4. Tribunal peruano rechaza impedimento de salida del país a Dina Boluarte

  5. Trump respalda a Milei, pero condiciona ayuda millonaria a su supervivencia política

LO MÁS VISTO

  1. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

  3. Pabel Muñoz se pronunció sobre posible toma de Quito y lanzó propuesta a Noboa

  4. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  5. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

Te recomendamos