Explosión en Guayaquil: estos son los daños que encontró Segura EP en los edificios
Técnicos inspeccionaron las edificaciones afectadas por la onda expansiva tras la detonación en la avenida Joaquín Orrantia
La onda expansiva por la detonación de un coche bomba en la avenida Joaquín Orrantia, norte de Guayaquil, afectó a varias edificaciones, que fueron inspeccionadas este miércoles 15 de octubre.
La empresa municipal Segura informó que técnicos de gestión de riesgos recorrieron algunos de los edificios de la zona, donde una fuerte explosión alertó a transeúntes, trabajadores y conductores.
La onda expansiva fue tan fuerte que provocó algunos daños materiales, además de una víctima mortal y una treintena de heridos, y la detonación se escuchó al menos a 4 kilómetros de distancia.
Tras la explosión, que fue calificada como acto terrorista por las autoridades, se vio cómo los vehículos que estaban cerca resultaron dañados.
Qué encontró Segura EP tras el ataque en Guayaquil
Los técnicos visitaron áreas de recepción de edificios y oficinas localizadas en este sector de alto movimiento de negocios, incluso por su cercanía a un centro comercial.
"Se realizó evaluaciones en bienes públicos y edificaciones del sector, determinando que no existen riesgos estructurales", indicó Segura EP en su cuenta de X.
La entidad añadió que "las afectaciones identificadas corresponden a elementos de cristalería y componentes no estructurales, sin comprometer las estructuras principales".
