Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

atentado en Salinas
Este 17 de octubre, la Policía reforzó los patrullajes en áreas hoteleras y residenciales del cantón.JOFFRE LINO

La Policía busca al sospechoso que dejó una bomba y desató el pánico en Salinas

El artefacto explosivo fue detonado de manera controlada por personal del GIR el pasado 16 de octubre. Hoy prevalece el miedo

  • Joffre Lino 

El miedo se apoderó de los habitantes y turistas del cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena, luego de que, la tarde del jueves 16 de octubre, se detectara un artefacto explosivo frente a un hotel ubicado en el exclusivo barrio Chipipe, una de las zonas más visitadas del balneario peninsular.

El paquete sospechoso fue abandonado junto a una bicicleta, lo que de inmediato llamó la atención de los trabajadores del establecimiento. Tras percatarse de la extraña presencia del objeto, alertaron a la Policía Nacional, que movilizó de forma urgente a personal especializado para verificar la amenaza.

Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) acordonaron el área y evacuaron a las personas que se encontraban cerca del sitio. Luego de confirmar que se trataba de un artefacto explosivo real, ejecutaron una detonación controlada, evitando así un posible desastre en pleno sector turístico. Durante la operación, se cerraron calles aledañas para prevenir cualquier incidente.

Coche bomba Guayaquil

Entre escombros y miedo, Guayaquil denuncia ser víctima del "abandono estatal"

Leer más

Las cámaras de seguridad del hotel y de locales vecinos captaron a un hombre que llegó al lugar, dejó la bicicleta con el paquete adherido y se alejó caminando con aparente calma. Esas imágenes se han convertido en piezas clave dentro de la investigación policial, que busca determinar la identidad del sospechoso y los motivos detrás del atentado frustrado.

(Lo invitamos a leer: Explosión Guayaquil: Fiscalía General del Estado abre investigación de oficio

El hecho causó consternación entre turistas y residentes, quienes no ocultaron su temor ante un suceso inédito en el sector. “Lo que está pasando en el país es muy grave, la situación cada día se complica más. Vivimos en zozobra, ya en ninguna parte podemos estar tranquilos”, expresó un visitante que presenció el operativo desde una distancia segura.

Se reforzó el área turística

Según confirmó la Policía este 17 de octubre, la entidad continúa recabando pistas por la zona donde se produjo el suceso. Además, se analizan los restos del artefacto para establecer su composición y posible procedencia. 

Las autoridades locales han reforzado los patrullajes en áreas turísticas y residenciales ante la preocupación de que hechos similares puedan repetirse.

Asesinato en Santa Elena

Salinas no encuentra paz tras nuevo ataque en taxi

Leer más

En el sector, las propietarias de comedores aledaños prefirieron no abrir sus negocios. "Lo que pasó el jueves (16 de octubre) es desconcertante. Ya vimos lo que pasó en Guayaquil y en otras zonas del país, puede pasar entonces en Salinas. No estamos libres de riesgo. Por eso hoy y no sé si el fin de semana, no abriré. Prefiere tener menos ventas que estar en riesgo. Así no se puede trabajar y es lamentable. Doloroso", señaló Nancy Cuje, propietaria del local. 

(Le puede interesar leer: Explosión en Guayaquil: estos son los daños que encontró Segura EP en los edificios

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La Policía busca al sospechoso que dejó una bomba y desató el pánico en Salinas

  2. Embajador de Israel anuncia visita de agregado militar a Ecuador

  3. Talibanes denuncian bombardeos paquistaníes contra civiles pese al alto el fuego

  4. Miss Grand International 2025: el recorrido de Samantha Quenedit hasta la final

  5. Samsung lanzará los Android XR el 21 de octubre: planea competir con el Vision Pro

LO MÁS VISTO

  1. Capturan a dos presuntos autores del atentado contra Bryan Angulo en Portoviejo

  2. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  3. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  4. El primer Porsche Cayenne en la historia de la isla Trinitaria

  5. Liga de Quito vs Barcelona SC: la inteligencia artificial ya eligió al ganador

Te recomendamos