San Miguel del Común retoma la calma tras un mes de bloqueos y enfrentamientos

Según Reimberg, cerca de 10 personas han sido detenidas por los enfrentamientos en San Miguel del Común, en Quito

La policía vigila distintos tramos de la avenida Panamericana Norte, a la altura de la comuna San Miguel del Común, para evitar que los manifestantes cierren el tránsito por el paro de la Conaie.

El sector San Miguel del Común, en el norte de Quito, ha sido uno de los sitios en donde se han presentado periódicamente cierres de vías, manifestaciones y enfrentamientos con la Fuerza Pública desde el primer día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el cual cumple 30 días este 21 de octubre de 2025.

Este martes, las tensiones en el lugar se redujeron y las autoridades no han reportado bloqueos en la avenida Panamericana Norte ni en el tramo E28B, que conecta a esa carretera con San Miguel del Común.

Tanto la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) como el ECU 911 no informaron incidentes en la zona este martes, luego de los violentos enfrentamientos del fin de semana, que dejaron una persona detenida y dos versiones sobre los hechos.

¿Qué pasó en San Miguel del Común?

La Conaie denunció la tarde del domingo que en el lugar se registró "una intensa presencia de fuerzas policiales y militares en los territorios comunitarios", por lo que rechazó el "hostigamiento al pueblo" durante las protestas. Leonidas Iza, expresidente de la organización, señaló que "policías ingresaron a un domicilio de Santa Anita en Calderón, al norte de Quito, para detener a Leonardo Arreaga, luego de golpearlo brutalmente". Junto al mensaje, publicó un video del momento de la aprehensión.

Esto es inadmisible! Policías ingresan a un domicilio de Santa Anita en Calderón, al norte de Quito, para detener a Leonardo Arreaga luego de golpearlo brutalmente sin importar la presencia de mujeres, ancianos y niños. En qué país nos hemos convertido!



La Policía Nacional, por su parte, indicó que los agentes acudieron al lugar para habilitar el tránsito. Momentos después, el "personal policial intervino ante manifestantes que mantenían una actitud violenta, utilizando objetos contundentes y bombas incendiarias artesanales, acciones que pusieron en riesgo la integridad de los servidores policiales y de la ciudadanía". Según la entidad, el detenido usaba prendas con las que fue visto una de las personas que participó en los enfrentamientos.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que entre ocho a 10 personas han sido detenidas por los enfrentamientos en San Miguel del Común. Durante una entrevista en Ecuador TV, el funcionario negó que policías y militares hayan reprimido a los manifestantes. "La Fuerza Pública hace su trabajo, la ley prohíbe el cierre de vías y cuando va la policía y en varios sectores lo reconocen, llegan, hablan y se aperturan las vías. En otros, están esperando la confrontación y la violencia y cuando existe eso, la Fuerza Pública actúa".

Mapa de San Miguel del Común, en Quito

Al referirse al caso del detenido, Reimberg sostiene que hay videos donde se registró que el sospechoso "lanzaba bombas a la Fuerza Pública, está en la redes. Estaban atacando, había que detener a esta persona y lo detuvo con toda la evidencia".

El ECU 911 indicó que no se registran cierres en esa zona. De acuerdo con el reporte de las vías, con corte hasta las 12:15 de este martes, el servicio de emergencia señaló que cuatro vías de Pichincha están cerradas en las conexiones con la provincia de Imbabura:

Quito - Cayambe

Guayllabamba - Tabacundo

E35 Cayambe - Cajas

E 28 Tabacundo - Cajas

En el país existe expectativa sobre una posible vía para solucionar el paro nacional, que está por cumplir un mes y que ha afectado gravemente a la provincia de Imbabura, en el norte del Ecuador.

La crisis se acentúa después de que tanto el Gobierno como la Conaie señalaron que "no existen condiciones" para retomar el diálogo, cuya postura ha sido cuestionada por los alcaldes de esa localidad, quienes instaron a retomar las conversaciones.

