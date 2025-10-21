Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Zaida Rovira habla sobre el paro
Zaida Rovira, ministra de Gobierno, defendió la actuación del Ejecutivo frente al paro en ImbaburaX: @zaidarovira

Zaida Rovira: “Vamos a abrir las carreteras con firmeza en Imbabura”

Rovira responsabilizó a líderes indígenas de mantener el bloqueo y usar la protesta con fines políticos.

Este lunes 21 de octubre se cumple un mes del paro indígena convocado por la Conaie en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Lo que empezó como una protesta focalizada en Imbabura ha derivado, según el Gobierno, en una plataforma política.

RELACIONADAS

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aseguró en una entrevista con Teleamazonas que los espacios de diálogo se “han agotado”. “Personalmente me he sentado en dos ocasiones con representantes de pueblos indígenas, pero cada vez que hablábamos de focalización de incentivos, respondían que no los íbamos a comprar”, explicó.

Gobierno denuncia uso político del paro en Imbabura

Rovira sostuvo que sectores del movimiento indígena “usan la paralización para ganar tiempo y hacer política”. Mencionó que el 29 de septiembre la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (Unorcac) pidió diálogo con mediación de iglesias y universidades, pero “cinco minutos antes de la hora pactada anunciaron que radicalizaban el paro”.

La ministra también señaló a líderes como Marlon Vargas, Leonidas Iza y Churuchumbi de buscar “desestabilizar al país”. “Este paro está siendo utilizado como herramienta para montar plataformas políticas. No les interesa resolver los temas, sino aprovechar la coyuntura”, afirmó.

Rovira: “Vamos a abrir las carreteras con firmeza”

Sobre el cierre de vías en Imbabura, Rovira fue tajante: “Vamos a abrirlas, vamos a abrirlas con firmeza. Garantizaremos que los servicios del Estado lleguen a toda la ciudadanía y que la provincia se reactive económicamente”.

Aclaró que las Fuerzas Armadas y la Policía mantienen presencia en la provincia “solo para proteger la vida”, y que durante el fin de semana “no hubo intervención militar directa”. Según Rovira, el 60 % de los locales comerciales en Imbabura reabrieron sus puertas.

Encuestas reflejan tensión por el paro y la consulta popular

UNE

UNE alerta sobre “operativo militar masivo” tras ruptura del diálogo con indígenas

Leer más

En la entrevista, Rovira reaccionó a una encuesta del CIEES Latam, que muestra por primera vez una desaprobación del 52 % a la gestión presidencial. “Es natural que haya variaciones, pero veremos cómo mejora con la reactivación”, respondió.

Añadió que el paro no afectará la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa. “Estamos totalmente claros del panorama político. Tomar decisiones difíciles es de valientes, y tenemos la estrategia para salir fortalecidos”, subrayó.

El paro indígena se mezcla con el escenario electoral

Rovira insistió en que detrás de las movilizaciones existen intereses electorales. “Desde el 5 de octubre, Marlon Vargas anunció el rechazo a la consulta popular. Esto demuestra que el paro ya no tiene un objetivo social, sino político”, afirmó.

La ministra aseguró que el Gobierno no abandonará Imbabura y que mantendrá su estrategia de diálogo responsable. “No podemos sentarnos a negociar con quienes usan la protesta para fines políticos”, sentenció.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO.EC

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Paulina Tamayo fallece en Quito: este es el legado musical de La Grande del Ecuador

  2. Paulina Tamayo, la ‘Grande del Ecuador’, fallece a los 60 años

  3. Policía es asesinado durante un asalto en el norte de Quito

  4. Emelec vs. Guayaquil City: dónde ver EN VIVO el partido de Copa Ecuador

  5. Conaie pide ser escuchada en la Asamblea por denuncias de represión en el paro

LO MÁS VISTO

  1. Comió sushi en Ecuador y acabó en cuidados intensivos: el duro relato de Yuli Vargas

  2. Nestlé aplica recorte masivo: suprimirá 16.000 puestos de trabajo

  3. ¿Paga sin TAG el peaje en la General Rumiñahui? Se analiza cobro único de comisión

  4. Bicicletas gratis en el centro de Guayaquil: así las puedes usar

  5. Moradores del sur de Quito no quieren como vecino a un centro de detención

Te recomendamos