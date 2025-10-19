UNE alerta sobre “operativo militar masivo” tras ruptura del diálogo con indígenas

El gremio docente responsabilizó a Daniel Noboa por la represión y alertó sobre un posible operativo militar

La UNE acusó al Gobierno de Daniel Noboa de mantener “una política de guerra frente al pueblo”

La Unión Nacional de Educadores (UNE) reaccionó al anuncio del Gobierno Nacional que puso fin al diálogo con los movimientos indígenas. En un comunicado difundido este 19 de octubre, el gremio acusó al presidente Daniel Noboa de mantener “una política de guerra frente al pueblo” y de optar por la represión en lugar del consenso.

Horas antes, el Ministerio de Gobierno informó que “no existen condiciones para mantener el diálogo” debido a lo que calificó como “imposiciones que rompen la palabra de lo acordado previamente”. Según esa cartera de Estado, los nuevos planteamientos de los dirigentes alteran los términos pactados y cambian a los actores que participaban en las conversaciones.

El Ejecutivo sostuvo además que los bloqueos continúan en varias provincias y que existen “acciones violentas” que impiden cumplir los compromisos previos. Esa postura, según el Gobierno, imposibilita “avanzar hacia consensos reales” y justifica el cierre temporal del proceso de diálogo.

UNE responsabiliza al Gobierno por la represión

En respuesta, la UNE afirmó que el comunicado del Ministerio de Gobierno “confirma su autoritarismo, violencia gubernamental, falta de voluntad e incapacidad”. “Responsabilizamos al Gobierno dictador de Daniel Noboa de las consecuencias de su política de guerra frente al pueblo”, sostiene el documento.

El gremio denunció que el Ejecutivo estaría preparando “un operativo masivo de militares y policías para, de manera violenta, desbloquear las vías del norte del país”. Según la organización, ese despliegue busca justificar “la brutal represión” contra los manifestantes.

La UNE también advirtió que el Gobierno “va a continuar en la utilización de la violencia para sofocar la lucha de los pueblos”, aunque señaló que esa estrategia “ya fracasó por la resistencia activa de las comunidades”, que mantienen respaldo popular.

🔴 #COMUNICADO | EL GOBIERNO INSISTE EN SU GUERRA FRENTE AL PUEBLO



"Denunciamos al país y al mundo la política criminal del Gobierno de Noboa, que por todos los medios ha buscado la solución militar para un asunto que solo se puede resolver políticamente y con un verdadero… pic.twitter.com/UckivZvyIJ — UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) October 20, 2025

Denuncia de política “criminal” y llamado a la unidad

“Denunciamos al país y al mundo la política criminal del Gobierno de Noboa, que por todos los medios ha buscado la solución militar para un asunto que solo se puede resolver políticamente”, subraya el comunicado del Comité Ejecutivo Nacional de la UNE.

El pronunciamiento cierra con un llamado a fortalecer la unidad entre sectores sociales, pueblos indígenas, trabajadores, estudiantes y mujeres. “Hoy más que nunca, desde UNE llamamos a fortalecer la unidad de todas las organizaciones sociales”, expresa el texto.

El intercambio de comunicados refleja la creciente tensión en el país, que atraviesa 29 días de paro nacional, con vías bloqueadas, denuncias de represión y una ruptura abierta entre el Gobierno y los sectores sociales que exigen reformas y atención a sus demandas.

