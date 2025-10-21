Aquiles Álvarez: "Si el Porsche fuera de Patiño, ya estaría preso"

El alcalde de Guayaquil se pronunció en redes sociales tras comparecer en la Asamblea

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, exigió respuestas sobre la investigación de un vehículo Porsche (placa GRY-3452) vinculado a Iván B., sospechoso de recientes atentados terroristas. Álvarez cuestionó la liberación del implicado y acusó al Gobierno de "silencio total" en el caso.

El alcalde insistió, en un primer mensaje borrado, que fue a comparecer en la Asamblea como "ciudadano". Centró sus críticas en un hilo de X hacia la liberación del presunto responsable, Iván B., quien estaría vinculado a la explosión en la Bahía. "¿Por qué no tenía grillete? ¿Quién lo protege? ¿Quién responde?", cuestionó Álvarez.

"Esto no se trata de correísmo ni anticorreísmo", agregó, comparando el caso con la celeridad que, según él, se aplica a opositores: "¿Qué pasaba si ese Porsche hubiera estado a nombre de Ricardo Patiño? Ya estaría preso".

Ayer la Presidencia canceló la rueda de prensa de su vocera. ¿Por qué no dan la cara? ¿Qué… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) October 21, 2025

El alcalde señaló que el vehículo de alta gama pertenece a una empresa privada vinculada a la familia del presidente Daniel Noboa y criticó la aparente inacción fiscal sobre los propietarios.

"El carro está a nombre de la empresa (Industrial Molinera). No hay denuncia por robo", detalló Álvarez. "¿Por qué la Fiscalía no ha llamado a declarar al gerente? ¿Por qué no revisan bitácora, trayecto, acompañantes?".

Recordó que tras la bomba en el Mall del Sol "todos salieron a declarar", pero hoy existe un "silencio total". "Ayer la Presidencia canceló la rueda de prensa de su vocera. ¿Por qué no dan la cara?", increpó.

