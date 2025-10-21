Aquiles Álvarez sobre Porsche en Trinitaria: "Mientras no contesten tendremos dudas"

El alcalde acudió a la Comisión de Garantías Constitucionales donde arrancó la fiscalización a la explosión en la Bahía

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez arribó a la Asamblea Nacional este 21 de octubre de 2025. La Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, lo convocó para el inicio de la fiscalización a la explosión en la Bahía del Puerto Principal el pasado 3 de junio de 2025.

"Nos pidieron que compareciéramos para certificar los vídeos que fueron entregados a la Fiscalía", dijo Álvarez. El alcalde se refirió a las imágenes que son la base con la que el jefe del bloque correísta Juan González, presentó una denuncia por la presencia de un vehículo Porsche Cayenne en Isla Trinitaria, sector en donde se ubica la vivienda de Iván Ballesteros, quien fue implicado en la explosión en la Bahía de Guayaquil.

Álvarez recordó que hay dos denuncias, una por parte de los comerciantes de la Bahía y otra por el legislador de la RC. "El tema está para investigarlo nuevamente en la Fiscalía", señaló el burgomaestre.

Hasta la Comisión de Garantías Constitucionales también llegó la oficialista Nathaly Morillo quien, al no ser parte de la mesa, solicitó su participación. "La Fiscalía se pronunció al respecto. Realizó los procedimientos. No vamos a caer en estas narrativas a donde pretenden llevarnos los asambleístas de la Revolución Ciudadana", señaló Morillo.

Otra convocatoria por explosiones en Guayaquil

Este mismo 21 de octubre de 2025, la mesa de Seguridad, en control de ADN, también decidió arrancar el proceso de fiscalización a los atentados en Guayaquil registrados la noche y madrugada del 14 y 15 de octubre de 2025. Entre estos estuvo la explosión de un coche bomba en el sector del Mall del Sol. Entre los convocados, la presidenta de la Comisión de Seguridad también incluyó al alcalde de Guayaquil.

Sobre dicha convocatoria, Álvarez dijo: "Son las típicas mañas. Están convocados los mismos que a Garantías Constitucionales. Estoy convocada a esta y no tengo tiempo para ir a la otra porque es de puro ADN", señaló el alcalde.

"Ahí está el video. Ahí está el Porsche y el número de la placa a nombre de Industrial Molinera. Mientras no nos contesten, cada vez que haya una bomba vamos a tener serias dudas", añadió Álvarez.

