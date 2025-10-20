ADN y RC fiscalizan atentados: Ambos convocaron a alcalde de Guayaquil 

Oficialismo apuesta por ahondar en lo ocurrido en el sector del Mall del Sol; mientras que correísmo por explosión en Bahía

Dos comisiones de la Asamblea Nacional han anunciado procesos de fiscalización relacionados con explosiones ocurridas en la provincia del Guayas. El oficialismo busca investigar el atentado con coche bomba en el sector del Mall del Sol.

Mientras que el correísmo pretende profundizar en los señalamientos contra la empresa Industrial Molinera, debido a la presencia de uno de sus vehículos en el área donde se ubica la vivienda del implicado en la explosión ocurrida en la Bahía, en junio de 2025.

La apuesta de ADN

La Comisión de Seguridad iniciará un proceso de fiscalización sobre los atentados registrados en la provincia del Guayas durante la noche y madrugada del 14 y 15 de octubre de 2025. La presidenta de esa mesa legislativa, Inés Alarcón, convocó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

La comisión, controlada por la mayoría oficialista de ADN, decidió comenzar las comparecencias con la autoridad seccional. También fueron llamados el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila.

La sesión está prevista para las 10:00 del 21 de octubre de 2025, en modalidad presencial. De esta manera, se pondrá en marcha la fiscalización anunciada por ADN el pasado 15 de octubre.

Ese día, la jefa del bloque oficialista, Mishel Mancheno, no descartó que los hechos violentos —entre ellos la explosión de un vehículo en el sector del Mall del Sol— estén relacionados con el paro nacional de 2025.

“En este tipo de situaciones no existen las coincidencias. Está en curso una investigación y esperaremos que se pronuncien las autoridades. Un intento de paro focalizado que no ha prosperado, y de repente aparecen explosivos en puentes de vías importantes y explota un carro en Guayaquil”, añadió.

Otra explosión en Guayaquil se analizará el mismo día

La Comisión de Seguridad no será la única instancia legislativa que iniciará una fiscalización por la detonación de artefactos explosivos en el Puerto Principal. La Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, comenzará una investigación sobre lo ocurrido en la Bahía en junio pasado.

Juan González muestra video sobre vehículo vinculado a la explosión en la Bahía de Guayaquil em junio 2025. Daniel Romero

El titular de esa comisión, Jaime Estrada, convocó a los comisionados para las 08:00 del 21 de octubre de 2025. En la convocatoria se anunció que también fue invitado el alcalde Aquiles Álvarez.

En un comunicado, la Comisión de Garantías Constitucionales informó: “Como seguimiento a la investigación de la bomba en la Bahía de Guayaquil, el 4 de junio de 2025, se dispone convocar a la comparecencia para evaluar las acciones de las autoridades de seguridad”.

Para dicha sesión, la comisión citó a Álvarez, Reimberg y a los ministros de Gobierno, Zaida Rovira, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Además de las autoridades del Ejecutivo, también fueron invitados el comandante de la Policía; el gerente de Segura EP, Alex Anchundia; y el director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Pedro Abril.

