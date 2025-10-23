En salida vehicular del aeropuerto de Guayaquil se detuvo a cinco sujetos con fusiles

La Policía Nacional descartó una alerta de explosivos, como se rumoró en redes sociales

Los hombres se trasladaban en dos vehículos que fueron revisados por miembros de la Policía Nacional.

Un procedimiento policial efectuado en las inmediaciones del aeropuerto de Guayaquil generó inquietud a quienes se retiraban de las instalaciones en sus carros y a ciudadanos que caminaban cerca de una de las salidas vehiculares.

Pasadas las 10:00 de este jueves 23 de octubre, un grupo de policías fueron vistos revisando un automotor blanco y otro plomo, en la salida vehicular que da hacia la avenida de las Américas, en el norte.

Los sujetos fueron ubicados a un costado, sobre una acera, mientras se ejecutaba la revisión de los automóviles.

Durante el procedimiento, la salida vehicular de ese costado fue bloqueada temporalmente para facilitar las diligencias.

En los vehículos, donde se movilizaban cinco sujetos, los uniformados encontraron ocho fusiles, indicó la Policía.

En redes sociales se especuló sobre una posible alerta de explosivos, pero fue descartada.

Sospechosos fueron llevados con los rostros cubiertos

Pasado el mediodía, los ciudadanos fueron sacados del lugar en vehículos policiales con los rostros cubiertos con las camisas que cargaban puestas.

Personal policial de Comunicación del distrito Modelo, al cual pertenece la zona en donde se asienta el aeropuerto, indicó que el procedimiento fue ejecutado por una unidad de inteligencia.

El personal del Eje Preventivo del distrito únicamente brindó apoyo a esa unidad y, por tanto, no les correspondía brindar información al respecto.

Se esperaba un pronunciamiento del departamento de Comunicación Organizacional y Estratégica de la Policía Nacional- Zona 8.

