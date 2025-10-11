Operativo en Parque California deja detenidos por porte de armas y vehículos robados

Durante un operativo de control de armas y explosivos realizado en el sector del Parque California, en Guayaquil, la Policía Nacional detuvo a dos individuos que se movilizaban en motocicletas robadas y portaban armas de fuego, según informó el Bloque de Seguridad, conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El ministro de Interior, John Reimberg, destacó la acción conjunta como parte de la estrategia nacional contra el crimen organizado: “Durante el operativo de control de armas y explosivos que como Bloque de Seguridad ejecutamos en el sector del Parque California, la Policía Nacional aprehendió a dos sujetos que se transportaban en motos robadas y portaban armas de fuego. Seguimos trabajando por el Ecuador. Nada nos detiene”.

Además, Reimberg sostiene que: "Ni bien iniciamos el que tenemos en Pascuales y ya tenemos como resultado un arma, motos robadas y hace 2 minutos una persona con una cantidad importante de dinero que no puede justificar"

"Estos operativos continuarán de forma permanente en todo el país, especialmente en las provincias más afectadas, donde vamos a reforzar la presencia de la fuerza pública. Estamos trabajando en un plan junto al bloque de seguridad para implementar y desplegar más efectivos, con el objetivo de ejecutar más operativos, enfocados principalmente en combatir a los grupos delincuenciales", esxplicó Reimberg.

Cortesía

Los operativos cuentan con aeronaves

Por su parte, el Crnl. Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8, hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer la prevención: “Debemos hacer un énfasis permanente en la prevención. Por eso trabajamos en el acercamiento a la ciudadanía, para que pierdan el miedo y denuncien los hechos delictivos que conozcan. La Policía Nacional, junto con las Fuerzas Armadas como Bloque de Seguridad, puede ser mucho más efectiva en los resultados que brindamos diariamente”.

Zumárraga también informó que el operativo contó con dos aeronaves de apoyo aéreo, y que el 100% de los medios logísticos están actualmente al servicio de la ciudadanía. Este operativo forma parte de una serie de acciones que buscan reforzar la seguridad en Guayaquil y otras zonas de alta conflictividad, en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el porte ilegal de armas.

