Detienen a colombiano en aeropuerto de Quito por amenaza a la seguridad estatal

Tras un cruce de información con la Policía Colombiana, se confirmó que cuenta con una boleta por tráfico y porte de armas

El ciudadano figura entre los más buscados por el Departamento de Policía de Cundinamarca.

Un ciudadano colombiano fue inadmitido y detenido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito este 11 de octubre, tras ser identificado por las autoridades ecuatorianas como una amenaza a la seguridad pública y del Estado.

(Sigue leyendo: Decomisan una tonelada de cocaína en Guayaquil que iba a Canadá: hay 12 detenidos)

Según el Ministerio del Interior, el ciudadano colombiano, quien intentaba ingresar al país desde España, fue interceptado por la Subsecretaría de Migración en coordinación con la Policía Nacional. Tras un cruce de información con la Policía Colombiana, se confirmó que el individuo cuenta con una boleta de captura vigente por delitos como concierto para delinquir, tráfico y porte de armas, hurto calificado y agravado, además de estar registrado con una circular azul de Interpol.

El ciudadano figura entre los más buscados por el Departamento de Policía de Cundinamarca. Las autoridades ecuatorianas han dispuesto su traslado hacia la frontera con Rumichaca, donde será entregado a la autoridad competente para continuar con el proceso judicial.

RELACIONADAS Retención de Xavier Jordán en Miami abre la posibilidad de su extradición a Ecuador

Decomisan una tonelada de cocaína en Guayaquil que iba a Canadá

Caso Villavicencio: Fiscalía solicita prisión preventiva y difusión roja de Interpol Leer más

El golpe al narcotráfico se registró en la provincia del Guayas, donde un operativo policial logró frustrar el envío de una tonelada de clorhidrato de cocaína que tenía como destino final el mercado de Canadá. La intervención permitió, además, la detención de 12 presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas a gran escala.

Según el informe oficial, los ahora detenidos habrían participado directamente en el transporte y ocultamiento de la sustancia sujeta a fiscalización. Como parte de la acción policial, también se decomisaron múltiples indicios que vincularían a los sospechosos con el ilícito.

🚨𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗻𝗮𝗱𝗺𝗶𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗘𝗰𝘂𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗽𝗼𝗿 𝗮𝗺𝗲𝗻𝗮𝘇𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼



📍Quito | El Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Migración y en coordinación con la @PoliciaEcuador,… pic.twitter.com/MERlg24xIk — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) October 10, 2025

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ