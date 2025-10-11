Expreso
El ciudadano figura entre los más buscados por el Departamento de Policía de Cundinamarca.
El ciudadano figura entre los más buscados por el Departamento de Policía de Cundinamarca.

Detienen a colombiano en aeropuerto de Quito por amenaza a la seguridad estatal

Tras un cruce de información con la Policía Colombiana, se confirmó que cuenta con una boleta por tráfico y porte de armas

Un ciudadano colombiano fue inadmitido y detenido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito este 11 de octubre, tras ser identificado por las autoridades ecuatorianas como una amenaza a la seguridad pública y del Estado.

Según el Ministerio del Interior, el ciudadano colombiano, quien intentaba ingresar al país desde España, fue interceptado por la Subsecretaría de Migración en coordinación con la Policía Nacional. Tras un cruce de información con la Policía Colombiana, se confirmó que el individuo cuenta con una boleta de captura vigente por delitos como concierto para delinquir, tráfico y porte de armas, hurto calificado y agravado, además de estar registrado con una circular azul de Interpol.

El ciudadano figura entre los más buscados por el Departamento de Policía de Cundinamarca. Las autoridades ecuatorianas han dispuesto su traslado hacia la frontera con Rumichaca, donde será entregado a la autoridad competente para continuar con el proceso judicial.

