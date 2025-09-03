Caso Villavicencio: Fiscalía solicita prisión preventiva y difusión roja de Interpol

La Fiscalía solicitó prisión preventiva y difusión roja de Interpol para cuatro procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio.

La Fiscalía General del Estado solicitó este martes, 3 de septiembre de 2025, la prisión preventiva y la difusión roja de Interpol para Ronny Aleaga, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y José Serrano, procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 durante un mitin político en Quito.

Fiscalía pide prisión preventiva



El pedido se sustenta en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), numerales 9 y 10, que tipifican el asesinato cometido en concentración masiva y contra un candidato de elección popular como circunstancias agravantes.

Además, la institución solicitó que se dicten medidas de protección para las víctimas indirectas, en este caso, las hijas del excandidato presidencial, Amanda y Tamia Villavicencio, quienes ingresaron recientemente al Programa de Protección de Víctimas y Testigos tras recibir amenazas.

Difusión roja de Interpol



La Fiscalía también pidió la difusión roja para localizar y capturar a los procesados que no se encuentran en el país. Entre ellos están Ronny Aleaga, Xavier Jordán y José Serrano, quienes enfrentan procesos judiciales o migratorios en el extranjero.

Avance de la audiencia



La audiencia de formulación de cargos se instaló en el Complejo Judicial Norte de Quito, bajo la dirección de la jueza María Daniela Ayala. Durante la diligencia, la Fiscalía presentó pruebas documentales y testimoniales, entre ellas:

Declaraciones anticipadas de Daniel Salcedo.

Testimonios de Lenin Vimos, exabogado de Los Lobos.

Pericias técnicas como registros de llamadas, chats y reconstrucción del atentado.

Uno de los elementos más llamativos provino de un testimonio recogido por el FBI a un sicario implicado en el atentado, quien aseguró que el crimen fue encargado por “el señor de arriba”, en referencia según la Fiscalía al expresidente Rafael Correa.

Defensas cuestionan el proceso



Las defensas de los procesados intentaron aplazar la diligencia, pero la jueza negó los pedidos y advirtió posibles sanciones. Mientras tanto, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y José Serrano enfrentan el proceso en ausencia. En el caso de Serrano, permanece detenido en Miami por temas migratorios y tiene prevista una audiencia en Estados Unidos el 11 de septiembre.

Lo que viene



La audiencia continúa en Quito, y con este pedido de prisión preventiva y difusión roja, la Fiscalía busca garantizar la comparecencia de los procesados y avanzar hacia la siguiente fase judicial de un caso que sigue generando conmoción política y social en el país.

