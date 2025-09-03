Hijas de Fernando Villavicencio denuncian a Xavier Jordán por intimidación

Amanda y Tamia Villavicencio son parte del programa de Protección de Víctimas y Testigos

Las hijas de Villavicencio denunciaron a uno de los presuntos autores del magnicidio por hostigamiento.

Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023, hicieron público que forman parte del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado. Además, confirmaron que presentaron una denuncia contra Xavier Jordán, señalado como sospechoso de haber participado en la planificación del magnicidio, por intimidación y hostigamiento.

La acusación se da pocas horas antes de que se instale la audiencia de formulación de cargos contra Jordán, el exasambleísta Ronny Aleaga, el condenado Daniel Salcedo y el exministro del Interior José Serrano. La diligencia fue convocada por la jueza Daniela Ayala, de la Unidad Anticorrupción de Quito, tras dos años de investigación fiscal sobre los presuntos autores intelectuales del crimen.

#AHORA | Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato presidencial Fernando Villavicencio revelaron que están bajo el Programa de Protección a Víctimas de la Fiscalía y denunciaron a Xavier Jordán por intimidación y hostigamiento. pic.twitter.com/Q81x6cQWTc — Diario Expreso (@Expresoec) September 3, 2025

Hostigamiento en redes sociales

La semana pasada, Jordán, quien permanece prófugo de la justicia ecuatoriana y es procesado en el caso Metástasis, utilizó sus redes sociales para atacar a la familia Villavicencio. En varias publicaciones calificó al exasambleísta asesinado de “extorsionador” y señaló a sus familiares de “testaferros”. Incluso difundió la fotografía de un portón que, según él, pertenecería al conjunto residencial donde vive la madre del político.

Este tipo de actos, según las hijas de Villavicencio, constituye una forma de intimidación directa contra ellas y contra la memoria de su padre. “Hemos denunciado estos hechos y pedimos garantías de seguridad”, señalaron en un comunicado difundido en sus redes.

Hijas de Villavicencio exigen audiencia: “Es nuestro derecho a la justicia” Leer más

Un proceso emblemático

El asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido durante un mitin político en Quito. La investigación fiscal apunta a estructuras criminales vinculadas a Los Lobos y a redes de corrupción que habrían tenido motivaciones políticas y económicas para ordenar el crimen.

Aunque los autores materiales fueron identificados y procesados, la Fiscalía sostiene que la estructura detrás del asesinato es más amplia y llega a figuras con poder político y económico. En ese marco se ubica la audiencia que se instalará esta semana contra Jordán, Aleaga, Serrano y Salcedo, considerada clave para esclarecer las responsabilidades intelectuales del caso.

RELACIONADAS La investigación del crimen de Villavicencio se hace pública en la audiencia

La Fiscalía prevé presentar un cúmulo de evidencias en la audiencia de formulación de cargos, en la que pedirá medidas cautelares y definirá la ruta judicial para avanzar en la investigación de los presuntos autores intelectuales del asesinato.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.