Caso Villavicencio: ¿Quiénes son Amanda y Tamia y por qué denunciaron a Jordán?

Amanda y Tamia Villavicencio denunciaron a Xavier Jordán por intimidación, en el marco del caso por el asesinato de su padre.

Antes de que empiece la audiencia clave por el asesinato de Fernando Villavicencio, sus hijas Amanda y Tamia acudieron a la Fiscalía para denunciar a Xavier Jordán. Alegan que el empresario, actualmente prófugo de la justicia, ha emprendido una campaña de hostigamiento que vulnera su seguridad y busca desacreditarlas públicamente. El señalamiento se suma a la trama judicial que intenta esclarecer quiénes ordenaron el crimen y con qué motivaciones.

Bajo protección de la Fiscalía

Las hermanas confirmaron que forman parte del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado. Según su testimonio, las acciones de Jordán quien permanece prófugo y es procesado en el caso Metástasis constituyen una amenaza directa contra ellas y contra la memoria de su padre.

En los últimos días, Jordán utilizó sus redes sociales para lanzar acusaciones contra la familia Villavicencio, calificando al exasambleísta asesinado de 'extorsionador' y señalando a sus allegados de 'testaferros'. Incluso difundió la imagen de un portón que, según él, pertenecería al conjunto residencial donde vive la madre del político. Para Amanda y Tamia, estos actos son una forma de presión e intimidación que pone en riesgo su seguridad.

Una audiencia clave

Amanda y Tamia Villavicencio, bajo protección de la Fiscalía, exigen justicia y seguridad en el caso por el asesinato de su padre. GUSTAVO GUAMÁN

La denuncia se presenta horas antes de la audiencia convocada por la jueza Daniela Ayala, de la Unidad Anticorrupción de Quito, en la que se formularán cargos contra Jordán, el exasambleísta Ronny Aleaga, el empresario Daniel Salcedo y el exministro del Interior José Serrano. La Fiscalía sostiene que estas personas habrían participado en la planificación del asesinato, como parte de una estructura criminal vinculada a Los Lobos y a redes de corrupción con motivaciones políticas y económicas.

Aunque los autores materiales del crimen ya fueron procesados, la investigación apunta a una red más amplia de responsables intelectuales. La audiencia de hoy es considerada un paso decisivo para esclarecer quiénes ordenaron el asesinato y con qué fines. La Fiscalía prevé presentar un cúmulo de evidencias y solicitar medidas cautelares para garantizar el avance del proceso.

La denuncia de Amanda y Tamia Villavicencio contra Xavier Jordán abre una nueva etapa en el caso que ha marcado la política del país. Mientras la investigación busca llegar a los máximos responsables, las hijas del excandidato insisten en que su principal demanda es justicia y garantías para vivir sin miedo.

