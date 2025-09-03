Caso Villavicencio: así se desarrolla la audiencia por autoría intelectual del crimen

Fiscalía presenta su teoría sobre un complot con implicaciones políticas que estuvo detrás del crimen

La investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, entra en una nueva fase. Este martes 3 de septiembre de 2025, en la Unidad Anticorrupción de la capital, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y el exministro del Interior José Serrano, señalados como presuntos autores intelectuales del crimen.

La jueza Daniela Ayala convocó la diligencia tras dos años de indagación fiscal. El expediente sostiene que detrás del asesinato no solo operaron sicarios, sino también redes políticas y económicas que habrían financiado y planificado el ataque.

Se presentó el testimonio de Daniel Salcedo como evidencia

Durante la audiencia, la fiscal Ana Hidalgo presentó como evidencia el testimonio de Daniel Salcedo Bonilla, procesado y actualmente detenido. En su declaración, Salcedo vinculó a figuras políticas, empresarios y criminales con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Según Salcedo, detrás del crimen existía una estructura con roles definidos:

Jorge Glas, José Serrano y Ronny Aleaga: actores políticos.

Xavier Jordán: financista.

Daniel Salcedo: coordinador y encargado de rastrear a Villavicencio.

Salcedo declaró lo siguiente:

“Es importante que antes de que me pase algo, la gente sepa la verdad sobre el asesinato de Fernando Villavicencio”.

Aseguró haber sido amigo de Leandro Norero (“El Patrón”), quien le pidió rastrear los pasos y rutinas del político. “Yo soy conocido por rastrear personas y conocer rutinas. No era para mí, era para Jordán. Aunque yo estaba preso, tenía un equipo que hacía el rastreo. Por eso iba a recibir 20 mil dólares”.

Salcedo sostuvo que fue presentado a José Serrano por Norero. “Tuve cuatro o cinco llamadas con Serrano", quien tenía un equipo de policías corruptos que filtraban información para ubicar el momento exacto del asesinato, por ejemplo, cuando Villavicencio se movilizaba en carro blindado.

Según Salcedo, Serrano dijo que Jordán iba a financiar el crimen porque era millonario a través de los contratos con el Estado.

Aseguró que en julio de 2023, en el sector de Las Garzas en Guayaquil, se reunió con Ronny Aleaga, quien le habría dicho que “el crimen sí se iba a hacer” y que alias ‘Invisible’ (Carlos Angulo) se encargaría de la ejecución.

Salcedo afirmó que el abogado Andrés Villegas, defensor de Glas, lo visitó en prisión y le ofreció dinero para que no hablara.

Añadió: “José Serrano es el brazo armado de Correa”. También aseguró que Serrano residía en un departamento propiedad de Xavier Jordán.

Hijas de Villavicencio denuncian intimidación

En vísperas de la audiencia, Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato presidencial, revelaron que forman parte del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Además, denunciaron a Xavier Jordán, prófugo de la justicia, por intimidación y hostigamiento digital.

La semana pasada, Jordán, también procesado en el caso Metástasis, utilizó sus redes sociales para acusar a Villavicencio de “extorsionador” y a su familia de “testaferros”. Incluso publicó una fotografía del portón de un conjunto residencial donde, según él, vive la madre del político asesinado.

Gustavo Guamán

Las hijas señalaron que estas acciones constituyen un intento de amedrentamiento. “Pedimos garantías de seguridad y respeto a la memoria de nuestro padre”, señalaron en un comunicado.

Un proceso clave

La Fiscalía argumenta que el asesinato de Villavicencio no fue un hecho aislado, sino parte de una trama donde confluyeron intereses del crimen organizado y actores políticos. Aunque los autores materiales ya fueron procesados, la audiencia de hoy busca establecer responsabilidades en el nivel de planificación y financiamiento.

Serrano y Aleaga, exdirigentes del correísmo, han rechazado las acusaciones. En tanto, Salcedo y Jordán, conocidos por procesos judiciales previos y fugas al extranjero, representan el rostro más visible de la impunidad.

El Ministerio Público presentará su teoría del caso y solicitará medidas cautelares contra los acusados. Se prevé que la diligencia siente un precedente en la lucha contra la violencia política y la penetración del crimen organizado en Ecuador

