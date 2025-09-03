Correa niega vínculo con asesinato de Villavicencio: "es un bulo ya desmentido"

La Fiscalía reveló una grabación en la que un sicario vincula al exmandatario como presunto autor intelectual del crimen

El expresidente Rafael Correa respondió a las recientes declaraciones presentadas por la fiscal Ana Hidalgo en el marco de la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio, realizada el 3 de septiembre de 2025. Durante la diligencia, la Fiscalía reveló una grabación obtenida por el FBI en la que un sicario vincula al exmandatario como presunto autor intelectual del crimen.

(Te invitamos a leer: Caso Villavicencio: así se desarrolla la audiencia por autoría intelectual del crimen)

En el audio, el sicario —posteriormente asesinado en la Penitenciaría del Litoral— afirma que “el trabajo era para el señor de arriba”, y al ser interrogado, identifica a Correa como ese “señor” A. La Fiscalía sostiene que este testimonio, junto con otras declaraciones protegidas, refuerza la hipótesis de una red político-criminal detrás del magnicidio, en la que también figuran nombres como Daniel Salcedo, Ronny Aleaga y Xavier Jordán.

Ante estas acusaciones, Correa reaccionó públicamente a través de su cuenta en X, calificando el proceso como una “telenovela” y desestimando la veracidad del testimonio. “Continúa el show, las telenovelas y la estupidez. Recuerden: Primicias es de Fidel Egas, la misma cloaca que Teleamazonas”, escribió, en referencia a los medios que difundieron la información.

Serrano es el brazo armado de Correa, según Daniel Salcedo

Respecto a la declaración de Daniel Salcedo, quien también lo habría mencionado que Serrano seria el brazo de la estructura detrás del asesinato, Correa ironizó: “Sería apenas un bracito”, minimizando su presunta implicación.

(Sigue leyendo: Hijas de Fernando Villavicencio denuncian a Xavier Jordán por intimidación)

Caso Fernando Villavicencio: ¿Qué se espera de la audiencia de este 3 de septiembre? Leer más

El exmandatario también cuestionó directamente a la fiscal Ana Hidalgo, a quien acusó de formar parte de una supuesta estructura corrupta dentro del sistema judicial. “Ana Hidalgo es de las fiscales que se ha prestado para todo, dentro de la podredumbre que es la Fiscalía. Pronto tendrá que responder ante la verdadera justicia”, señaló.

Finalmente, Correa desestimó el valor probatorio del audio presentado, calificándolo como “un bulo ya desmentido” y reiterando que las acusaciones carecen de sustento jurídico. “Esto demuestra el nivel de la Fiscalía de Ecuador”, concluyó.

"Independientemente de afectos o desafectos, hacer toda esta payasada en función de las declaraciones de un delincuente confeso como Daniel Salcedo, es algo inaudito. Por eso la Fiscalía y el sistema de justicia de Ecuador están considerados como los peores del Mundo", señala.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ