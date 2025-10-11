Gobierno responde a impedimento de ingreso a periodista: ¿Qué argumentó?

Comunicador alertó sobre la restricción que puso el Gobierno Nacional a su ingreso al conversatorio de la vocera de Gobierno

El periodista Enrique Alcívar asiste regularmente a las ruedas de prensa de la vocera de Gobierno en Carondelet.

El Gobierno Nacional respondió a la polémica generada por la decisión de impedir el ingreso de un periodista a la rueda de prensa de la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo. El comunicador Enrique Alcívar, quien habitualmente cubre estos conversatorios con medios, denunció que se le negó el registro para asistir.

En su cuenta de X, el periodista escribió la noche del 10 de octubre de 2025: “Urgente. Soy Enrique Alcívar Guerrero, comunicador social. Tengo a bien comunicar que estoy impedido de ingresar a la rueda de prensa del lunes 13 de octubre a las 09:00, al Palacio de Gobierno”.

El hecho generó cuestionamientos desde diversos sectores. La organización Fundamedios, que promueve los derechos y la libertad de expresión, emitió una alerta. En su pronunciamiento señaló: “Restricción de acceso a periodista. El periodista Enrique Alcívar Guerrero denunció que se le ha negado el acceso a la vocería presidencial. Alcívar es conocido por sus preguntas críticas en los espacios oficiales de comunicación del Ejecutivo”.

Alcívar ha participado regularmente en las ruedas de prensa de Jaramillo desde la inauguración de ese espacio. Su intervención se ha caracterizado por cuestionar la postura oficial sobre diversos temas abordados en ese foro, instaurado por el Gobierno de Daniel Noboa al inicio de su segundo mandato, tras las elecciones de abril de 2025.

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno?

La rueda de prensa de Jaramillo se realiza cada lunes. La dinámica establece que el viernes previo, la Secretaría General de Comunicación abre el registro para los medios interesados en asistir. Por lo general, se permite el ingreso de hasta dos representantes por medio.

Según denunció Alcívar, al cumplir con este procedimiento el pasado 10 de octubre, fue notificado de que no podría asistir. En ese momento, no recibió mayores detalles sobre la decisión adoptada desde Carondelet.

Tras permanecer varias semanas en Latacunga, la rueda de prensa del 6 de octubre de 2025 de Carolina Jaramillo volvió al Palacio de Carondelet, en Quito. KARINA DEFAS/EXPRESO

Fue la propia vocera presidencial quien se pronunció sobre el caso y anunció medidas. En su cuenta de X, Jaramillo respondió: “Me pongo en contacto con el equipo de la Secretaría de Comunicación para habilitar tu ingreso”.

Posteriormente, la funcionaria explicó las razones detrás de la restricción: “Fui informada de que fuiste inhabilitado por Casa Militar, luego de violar los protocolos del Palacio de Carondelet el pasado lunes al grabar en espacios restringidos, y de hecho ya conocías este particular”.

