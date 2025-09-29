Carolina Jaramillo sobre video de agresión militar: "Mi opinión es irrelevante"

La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, enfrentó este lunes fuertes cuestionamientos durante la rueda de prensa en Carondelet, en medio del paro nacional. Los temas giraron en torno a la muerte de un manifestante indígena, los cortes de servicios en Imbabura, el traslado de detenidos a Esmeraldas y la ausencia del presidente Daniel Noboa en comparecencias públicas.

Jaramillo atribuyó las intermitencias de Internet y telecomunicaciones a ataques contra la infraestructura.

“Sí, tuvimos reportes de intermitencia, por ejemplo, en el servicio de Internet. (…) Antes de entrar a esta rueda de prensa, se me informó que ya hay alertas de que se quiere atentar contra el servicio de agua potable en la provincia de Imbabura. Entonces, se ha vandalizado (…) las cámaras del ECU 911. (…) Dicho esto, no nos llamó la atención que se presenten ayer también problemas en el servicio de telecomunicaciones”.

Sobre el fallecido en las protestas

En cuanto al fallecido, señaló a los llamados de la CONAIE como un factor que desencadenó el hecho. “Los actos de violencia que provienen, en este caso, del dirigente de la CONAIE, Marlon Vargas (…) pueden terminar derivando en un hecho tan lamentable como la pérdida de un ser humano que fue lo que sucedió durante este fin de semana”.

Sobre los detenidos en Otavalo, defendió la potestad del SNAI para enviarlos a Esmeraldas, pese al reciente motín.

“Esa es una potestad del SNAI (…) En ningún artículo de ninguna ley dice que está impedido trasladar a un privado de libertad a cualquier centro de detención a nivel nacional”.

¿Qué opinan sobre el video de los militares golpeando a manifestantes?

Frente a un video donde militares golpean a un manifestante herido y a su acompañante, evitó pronunciarse sobre brutalidad militar. “A ver, lo que yo pienso es absolutamente irrelevante (…) cualquier exceso o cualquier procedimiento que hayan hecho los efectivos militares, queda a ser evaluado e incluso a ser investigado si así corresponde”.

Finalmente, respondió a las críticas por la ausencia del presidente Noboa en estos escenarios. “Bueno, estamos aquí precisamente haciendo un ejercicio de comunicación. (…) Este es el ejercicio de comunicación semanal que hacemos desde Carondelet, donde se contesta y donde se expone cuáles son los anuncios más importantes desde la Presidencia de la República. (…) El ejercicio que hace Carondelet de comunicación es el ejercicio que nosotros consideramos que es el correcto”.

