Paro nacional Ecuador 2025: Minuto a minuto de la jornada este 29 de septiembre

La jornada del paro nacional en Ecuador, convocado por organizaciones sociales, gremios y colectivos ciudadanos desde el 21 de septiembre, ya deja una víctima mortal y un saldo creciente de tensión.

Efraín Fueres, comunero indígena, murió el domingo 28 de septiembre en Cotacachi, provincia de Imbabura. Su fallecimiento, ocurrido en el contexto de las manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, lo que lo convierte en la primera víctima mortal del Paro Nacional 2025.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional informó que 12 militares resultaron heridos durante las jornadas de protesta. Además, denunció la retención de 17 miembros de las Fuerzas Armadas, aunque no se han ofrecido más detalles sobre su estado.

De acuerdo con el pronunciamiento, los militares fueron atacados en una emboscada. Además, consideran que la manifestación llevada a cabo por varios ciudadanos en Imbabura no tiene un carácter pacífico.

Durante la noche del domingo, también se presentaron algunos eventos. Grupos sociales denunciaron diferentes acciones opresivas por parte del Gobierno. La Conaie reportó represión en la comunidad de La Esperanza y bloqueos de señal de internet en sectores de Cotacachi y Otavalo. También informó de cortes de luz en zonas donde se mantienen activas las protestas.

¿Cuáles son las vías cerradas?

Las interrupciones ocurren en un contexto de estado de excepción y toque de queda vigente en varias provincias, decretados por el presidente Daniel Noboa como respuesta a la crisis social.

Para conocer en tiempo real qué carreteras están habilitadas, cerradas o con paso restringido, la ciudadanía puede consultar el portal del ECU 911: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/