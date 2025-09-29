Manifestaciones en Quito bloquean avenidas por alza de combustibles

Protestas en Quito: cierre de calles y tráfico afectado por aumento de combustibles

La mañana de este lunes 29 de septiembre, manifestantes iniciaron cierres de calles en el sector de Chillogallo, al sur de Quito, en rechazo al reciente incremento en los precios de los combustibles, generando fuertes impactos en la movilidad de la ciudad.

Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la avenida Mariscal Sucre, en el cruce con Morán Valverde, presenta un cierre parcial en sentido sur-norte debido a la concentración de personas. Las autoridades recomendaron a los conductores evitar la zona y usar rutas alternas para desplazarse con seguridad.

En videos e imágenes compartidas en redes sociales, se observa que los manifestantes han encendido llantas para bloquear el paso, lo que ha provocado congestionamiento y retrasos en varias rutas del sur capitalino. La protesta se ha extendido también al norte de la ciudad, afectando el flujo vehicular y el transporte público.

Autoridades realizan un monitoreo

La AMT mantiene un monitoreo constante y alertó sobre el cierre de la vía que conecta Quito con Cayambe, específicamente en los sectores del puente San José y Loma Gorda, donde se registra tránsito limitado.

🚨 #CierreVialQuito | Por manifestación social



📍 Sector: sur

🚧 Lugar: av. Mariscal Sucre y Morán Valverde

🚫 Cierre: sobre la av. Mariscal Sucre ( sur - norte)



⚠️ Con atención en las vías

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/6XLKVFFTUO — AMTQuito (@AMT_Quito) September 29, 2025

