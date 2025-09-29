Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

En Chillogallo, sur de Quito se registra cierres viales por protestas.
En Chillogallo, sur de Quito se registra cierres viales por protestas.Cortesía

Manifestaciones en Quito bloquean avenidas por alza de combustibles

Protestas en Quito: cierre de calles y tráfico afectado por aumento de combustibles

La mañana de este lunes 29 de septiembre, manifestantes iniciaron cierres de calles en el sector de Chillogallo, al sur de Quito, en rechazo al reciente incremento en los precios de los combustibles, generando fuertes impactos en la movilidad de la ciudad.

Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la avenida Mariscal Sucre, en el cruce con Morán Valverde, presenta un cierre parcial en sentido sur-norte debido a la concentración de personas. Las autoridades recomendaron a los conductores evitar la zona y usar rutas alternas para desplazarse con seguridad.

Protestas Quito

¿Hay clases este 29 de septiembre? Lo que se sabe del paro nacional hoy

Leer más

En videos e imágenes compartidas en redes sociales, se observa que los manifestantes han encendido llantas para bloquear el paso, lo que ha provocado congestionamiento y retrasos en varias rutas del sur capitalino. La protesta se ha extendido también al norte de la ciudad, afectando el flujo vehicular y el transporte público.

RELACIONADAS

Autoridades realizan un monitoreo

La AMT mantiene un monitoreo constante y alertó sobre el cierre de la vía que conecta Quito con Cayambe, específicamente en los sectores del puente San José y Loma Gorda, donde se registra tránsito limitado.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Balance paro nacional Ecuador 2025: Heridos, un fallecido y militares detenidos

  2. Cierre de Gobierno en EE. UU.: implicancias de un conflicto político sin precedentes

  3. Murió Roscoe, el inseparable perro de Lewis Hamilton: “Fue la decisión más difícil”

  4. Chicho Trujillo inicia quimioterapias y se corta el cabello

  5. Manifestaciones en Quito bloquean avenidas por alza de combustibles

LO MÁS VISTO

  1. Fiscalía investiga a supermercado por incumplir sellos de suspensión en Quito

  2. Marcela Aguiñaga respalda a Richard Calderón y rechaza persecución judicial

  3. Una 'iglesia' en el bosque y misterios que reveló el incendio en cerro de Guayaquil

  4. Paro nacional Ecuador 2025: Minuto a minuto de la jornada de este 29 de septiembre

  5. Liga Pro | Tabla de posiciones: ¿Cómo quedan los hexagonales y el cuadrangular final?

Te recomendamos