CAROLINA JARMAILLO LATACUNGA
La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, desde la sede temporal del Ejecutivo, en Latacunga.ARCHIVO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Carolina Jaramillo le responde a Cristian Zamora, alcalde de Cuenca: "No te escondas"

La vocera presidencial reveló que Zamora la buscó para mantener acercamientos con el Gobierno de Daniel Noboa

En medio de la tensiones por el proyecto minero Loma Larga, en Azuay, un nuevo frente entre el Gobierno del presidente Daniel Noboa y el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, se abre paso con acusaciones y señalamientos.

Este 23 de septiembre de 2025, la vocera presidencial Carolina Jaramillo respondió al alcalde Zamora, luego de que trascendiera un video de éste pidiendo a la portavoz "lavarse bien la boca" antes de hablar de él y de su administración en Cuenca.

Se trata de un cruce de palabras entre Jaramillo y Zamora por una sentencia de la justicia ordinaria que, según destacó la vocera presidencial días atrás, dispuso a la Alcaldía de Cuenca una reparación integral de árboles, pero que no habría sido cumplida, por lo que la portavoz dudaba de la "calidad moral" del alcalde para defender el agua ante el proyecto minero Loma Larga.

"Menos discurso y show": dice Carolina Jaramillo a Cristian Zamora

Tras el primer cruce, la vocera Carolina Jaramillo publicó un video para responder al alcalde Cristian Zamora, recordándole que la administración pública no se trata de show político, sino de cumplir con los mandantes y la justicia.

"La respuesta no es para mí. Respóndeles a los cuencanos, no te escondas detrás de tu gente. El alcalde eres tú, y a ti la justicia te ordenó claramente el 7 de julio: inventario arbóreo, informes técnicos, socialización con la gente y reforestación inmediata. Te pregunto, ¿hiciste algo de eso? No,  no lo has hecho", dice Jaramillo en su video.

Jaramillo también aprovechó para hacer un recordatorio a Zamora: "Cristian, menos discurso y show político. Responde con hechos y no con ataques. Y mira qué curioso: hace apenas un mes me buscabas para acercarte al Gobierno y hoy me lanzas insultos. ¿Quieres que hablemos de eso también? Además de incumplido, parece que tienes mala memoria. Te contradices, mientes y difamas".

