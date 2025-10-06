SOTE, bono y deportación: la información con cuentagotas de la vocera de Carondelet

La rueda de prensa de Carolina Jaramillo de los lunes fue particularmente corta este 6 de octubre de 2025

La vocera de Carondelet dio breves declaraciones sobre el SOTE, bono y la deportación del periodista español.

De forma inesperada, la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, dejó la habitual rueda de prensa de los lunes. La mañana de este 6 de octubre de 2025, Jaramillo hizo dos anuncios y respondió cinco preguntas, sin dar paso al resto de interrogantes que tenían los medios de comunicación.

¿De qué habló la vocera de Gobierno?



Los anuncios del Gobierno se concentraron en dos temas. El primero tuvo que ver con la ampliación de la franja de protección del SOTE y el poliducto Shushufindi, de 70 a 140 metros, frente a la erosión agresiva.

El segundo tuvo que ver con que 14.687 adultos mayores se sumarán a la entrega del bono y pensiones que impulsa el Gobierno Nacional.

Además de esto, Jaramillo habló sobre la situación del proyecto minero Loma Larga, en Azuay. La vocera señaló que el proceso para que no continúe se lleva adelante tomando en cuenta todas las normativas y reiteró que el mismo presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que dicho proyecto no va más.

Sobre el periodista español deportado

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) había denunciado la deportación del periodista español Lautaro Bernat. Según dicha organización, el procedimiento estuvo marcado por varias irregularidades y "violaciones al debido proceso".

Sobre esto, la vocera de Carondelet señaló que el Gobierno Nacional tomó la decisión con base en el artículo 143 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. "Conozco que hay un informe que respalda dicha acción. Ningún ciudadano extranjero puede permanecer en el país cuando este representa una amenaza para la seguridad", señaló Jaramillo.

Pero, la amenaza de la cual habló la vocera no fue explicada. Advirtió que el informe era reservado.

Una corta rueda de prensa

La rueda de prensa de los lunes, esta vez, duró poco más de 20 minutos. Contrario a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, Jaramillo optó por no contestar todas las preguntas que tenían los medios de comunicación. Después de responder la quinta pregunta, la vocera gubernamental agradeció y no dio paso a más consultas. Todo esto en medio del pedido de periodistas que insistían en sus interrogantes.

Respecto a la situación del país y el paro nacional que cumple 15 días, Jaramillo dijo: "Lo ha dicho el señor presidente. El plan de redistribución de los recursos y entrega de incentivos sociales sigue en marcha. No lo vamos a detener bajo ninguna circunstancia".

