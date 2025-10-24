Bandas criminales matan y acechan a estudiantes en Pasaje: reclutarlos sería el fin

El asesinato de dos alumnos muestra la disputa de los grupos delictivos para captar a menores en instituciones educativas

Ante los crímenes de alumnos afuera de los planteles, la Policía Nacional aumentó el patrullaje.

La violencia en Pasaje, en la provincia de El Oro, ha llegado hasta las puertas de las escuelas. En menos de dos semanas, dos estudiantes fueron asesinados en circunstancias que apuntan a una misma causa, que es la disputa entre bandas criminales por reclutar a menores en los planteles educativos.

Un estudiante de 15 años fue asesinado a balazos a pocos metros de su colegio, en la parroquia Buenavista, en Pasaje, El Oro.

Testigos relataron que dos hombres vestidos de negro y a bordo de una motocicleta interceptaron al adolescente y le dispararon al menos cuatro veces.

Junto a su cuerpo, la Policía encontró un panfleto con un mensaje amenazante, presuntamente dirigido a un grupo rival.

Las autoridades sospechan que este texto forma parte de una guerra entre organizaciones delictivas que buscan extender su control a los jóvenes.

El crimen de este alumno ocurrió apenas una semana después del macabro asesinato de otro estudiante de 18 años.

En ambos casos se dejaron panfletos con mensajes de advertencia entre bandas. La Policía no descarta que los dos jóvenes hayan estado en medio de una lucha por reclutamiento o por vínculos con miembros de grupos delictivos como los Sao Box y Los Lobos.

Temor en las familias por ataques a estudiantes

Estos crímenes dan miedo y desconcierto entre padres, maestros y estudiantes, que ahora viven con la sensación de que ningún lugar es seguro.

En los colegios de Pasaje y de Machala, el temor se respira todos los días. Padres esperan afuera de las escuelas desde las primeras horas de la mañana hasta la salida de los alumnos, con incertidumbre.

“Nos da miedo venir a dejar a los niños. No sabemos quién entra o sale. Sería importante que haya policías a la entrada y salida de las escuelas”, dijo Osvaldo Guerrero.

Carlos Vargas, otro padre, contó que la rutina cambió por completo: “Antes los chicos iban solos al colegio. Ahora los traemos en moto o carro porque nadie se atreve a dejarlos caminando. Uno pasa todo el día con el corazón en la mano”.

Bandas criminales llegan a los planteles

El comandante de Policía de El Oro, William Calle, confirmó que existe una preocupante presencia de grupos delictivos en algunos colegios del cantón.

“Esto es pelea entre bandas. Me dicen que un colegio es de los Lobos, otro de los Sao Box. Hago un llamado al Ministerio de Educación. Si los profesores ven que estos menores están vendiendo drogas, cometiendo sicariato o transportando armas, deben ponerlo en conocimiento inmediato”, advirtió.

Según el oficial, las organizaciones buscan reclutar a adolescentes para usarlos como informantes, mensajeros o incluso para cometer delitos menores.

“Estamos hablando de que la víctima fue un menor, y los presuntos homicidas también. Incluso se habla de enfrentamientos entre colegios. Esto no puede quedar así”, insistió Calle.

Un rector, que pidió mantener su nombre en reserva, dijo que los protocolos de seguridad solo se activan cuando hay una alerta específica.

