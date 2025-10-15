Violencia en Pasaje: hallan restos humanos frente al Municipio en plena madrugada

La Policía investiga el hallazgo de restos humanos y mensajes intimidantes en el centro de Pasaje

La madrugada del miércoles 15 de octubre comenzó con un escenario alarmante en el cantón Pasaje, provincia de El Oro. Diversas instituciones públicas y educativas fueron blanco de amenazas, mientras se reportó la explosión de un puente. En medio de este clima de tensión, se produjo un hallazgo estremecedor: restos humanos fueron abandonados frente al edificio municipal, en la intersección de las calles Juan Montalvo y Bolívar.

Hallazgo macabro en plena vía

El descubrimiento ocurrió alrededor de las 04:30, según confirmó la Policía Nacional. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras notar un bulto sospechoso en la calzada. “Pensamos que era basura, pero al acercarnos vimos que era una cabeza”, relató una residente, visiblemente afectada por la escena.

Junto a las piezas anatómicas se encontraron papeles con mensajes amenazantes, presuntamente vinculados a organizaciones delictivas que operan en la zona. Las autoridades no descartan que se trate de una advertencia entre bandas rivales, en el marco de disputas por territorio o poder.

Personal especializado de la Dirección de Muertes Violentas, Policía Judicial y Criminalística se desplazó al lugar para recolectar evidencias y realizar el peritaje correspondiente. La zona fue acordonada durante varias horas mientras se desarrollaban las diligencias.

Víctima aún no identificada

Las primeras indagaciones apuntan a que los restos fueron abandonados como acto de amedrentamiento. La Policía trabaja en la identificación de la víctima y en determinar el sitio donde se habría perpetrado el crimen. Este hecho se suma a una escalada de violencia que mantiene en alerta a los habitantes de Pasaje, uno de los cantones más golpeados por la inseguridad en El Oro.

