Crimen en Santo Domingo de los Tsáchilas deja cinco muertos en un centro de diversión

Al menos tres sicarios llegaron hasta el billar La Tierrita y dispararon a quienes estaban en el interior del local

El crimen se cometió en un billar ubicado en la avenida Abraham Calazacón, cerca de la terminal terrestre de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Cinco personas fueron asesinadas en un ataque armado ocurrido en la capital de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, informó este sábado la Policía de Ecuador.

La institución del orden señaló que presuntamente varios sujetos armados ingresaron la noche del viernes 24 de octubre en un establecimiento de diversión y tras disparar dejaron cinco fallecidos y una persona herida.

Octubre ha registrado varios hechos de violencia en Ecuador, entre los más importantes figuran los ocurridos el día 12 cuando cuatro personas fueron asesinadas en una vivienda en la provincia de El Oro, mientras otras cinco murieron tras un ataque armado en una fiesta de 15 años en la provincia del Guayas, donde ese mismo día fueron asesinadas otras seis personas en otra fiesta.

El día 13 se encontraron ocho cadáveres maniatados y apilados en un costado de una carretera en la provincia de Los Ríos.

El periodo con más violencia en Ecuador

Con 4.619 homicidios entre enero y junio, Ecuador registra el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento de 47 % con respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

Este año también inició como uno de los más violentos, al reportar un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar, en enero del 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales.

