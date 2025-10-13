Identifican a las ocho víctimas halladas apiladas en el cantón Buena Fe

Salieron de Quito a disfrutar el feriado, hacia Santo Domingo. Terminaron siendo parte de una dolorosa escena

Identifican a los ocho quiteños hallados sin vida y apilados en zona rural.

Lo que debía ser un viaje de descanso por el feriado terminó en tragedia. Ocho personas que salieron desde Quito rumbo a Santo Domingo de los Tsáchilas fueron encontradas sin vida en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos.

Los cuerpos —cuatro hombres y cuatro mujeres, entre ellos un menor de edad— fueron descubiertos apilados detrás de un centro infantil del recinto Los Amazu, la madrugada del lunes 13 de octubre de 2025. La escena causó conmoción entre los habitantes del sector, quienes aseguraron no haber presenciado algo similar antes.

De acuerdo con la Policía Nacional, las víctimas estaban reportadas como desaparecidas. “Una camioneta que no pertenece a la zona habría llegado a dejar los cuerpos”, explicó el jefe policial de Buena Fe, Mauricio Maya, quien participó en las labores de levantamiento.

Las víctimas fueron identificadas

Las autoridades confirmaron que los fallecidos son: Muro Julián Robalino Toscano (25 años), Edgar Bladimir Quiñones González (39), Martha Jacqueline Cumbal Cruz (42), Jacqueline Marilin Cruz Cruz (61), Daniela Darlen Espinoza Cumbal (23), Luis Andrés Landeta Mancero (31), Karen Estefanía Cumbal Cruz (34) y un adolescente de 17 años.

Todos residían en Quito. Las primeras investigaciones indican que viajaron hacia Santo Domingo para disfrutar del feriado, pero en esa provincia habrían sido secuestradas 12 personas. Ocho de ellas fueron asesinadas y las otras cuatro aún permanecen desaparecidas.

“Estamos trabajando con unidades especializadas para esclarecer cómo ocurrieron estos hechos violentos”, señaló el oficial Maya. Los cuerpos fueron encontrados atados con cinta de embalaje, bridas plásticas y cabos; además, tres de las víctimas tenían antecedentes por tráfico de drogas, informó la Policía.

Investigación y traslado de los cuerpos

Los cadáveres fueron llevados al Centro Forense de Quevedo, donde sus familiares deberán realizar los trámites correspondientes para trasladarlos a Quito. Mientras tanto, las autoridades continúan con las indagaciones para reconstruir las últimas horas de las víctimas y ubicar a las personas que aún siguen desaparecidas.

