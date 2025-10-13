Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

El turismo en Cuenca incrementa durante el feriado de noviembre.
El turismo en Cuenca incrementa durante el feriado de noviembre.Archivo

Feriado de noviembre: qué se celebra el 1, 2 y 3 en Ecuador

Conozca el calendario oficial para el última feriado nacional del año 2025

El mes de noviembre marca el inicio de los últimos feriados nacionales del año en Ecuador, fechas que generan descanso prolongado y dinamizan el turismo interno, especialmente hacia el sur del país. Entre los días más representativos se encuentran el 1, 2 y 3 de noviembre, cada uno con un significado distinto dentro del calendario cívico y religioso nacional.

RELACIONADAS
El feriado de noviembre 2025 será el más largo del año, con cuatro días consecutivos de descanso.
El feriado de noviembre 2025 será el más largo del año, con cuatro días consecutivos de descanso.CANVA
Heidi klum y su disfraz fuera de este mundo

Heidi Klum Halloween: una fiesta con decoración alienígena y DJ Questlove

Leer más

Aunque el asueto principal inicia en noviembre, muchas actividades se extienden desde el 31 de octubre, una fecha que combina dos celebraciones. Por un lado, Halloween, que ha adquirido presencia en varias ciudades del país con eventos y reuniones privadas; y por otro, la conmemoración del Escudo Nacional, ratificado oficialmente el 31 de octubre de 1900, símbolo que forma parte de los emblemas patrios del Ecuador.

¿Qué se celebra en los feriados de noviembre en Ecuador?

El 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos, una fecha de tradición religiosa en la que las familias suelen visitar cementerios y rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos.

El 2 de noviembre, Día de Difuntos, en 2025 coincide con domingo. De acuerdo con la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código del Trabajo, cuando un feriado cae domingo, el descanso obligatorio se traslada al lunes siguiente. En este caso, el feriado pasará al martes 4 de noviembre, extendiendo así los días de descanso.

RELACIONADAS
esqueleto-pequeno-con-palomitas-de-maiz-y-tv

10 clásicos del terror para arrancar la temporada más espeluznante

Leer más

El 3 de noviembre se conmemora la Independencia de Cuenca, que en 2025 cae lunes y se mantiene como feriado nacional sin modificación de fecha.

De esta forma, el feriado de noviembre se desarrollará desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre, generando un fin de semana largo de cuatro días consecutivos. Este periodo suele aprovecharse para la movilidad turística y el reencuentro familiar en distintas regiones del país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. China pone en marcha arancel portuario a EE.UU.

  2. La hija de Virginia Limongi conoció al chef Jorge Rausch de MasterChef

  3. Feriado de noviembre: qué se celebra el 1, 2 y 3 en Ecuador

  4. Universidad Católica eliminó a Independiente del Valle de la Copa Ecuador 2025

  5. Fiestas de Guayaquil: estos son los eventos gratis que habrá del 14 al 19 de octubre

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  2. EE.UU. revisa las fortunas de 33 proveedores hospitalarios de Ecuador

  3. Feriados en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso

  4. Aquiles Álvarez: la nueva Terminal Terrestre abrirá el próximo 31 de octubre

  5. Quito: la desolación afecta a la avenida 6 de Diciembre

Te recomendamos