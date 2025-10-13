Feriado de noviembre: qué se celebra el 1, 2 y 3 en Ecuador

El turismo en Cuenca incrementa durante el feriado de noviembre.

El mes de noviembre marca el inicio de los últimos feriados nacionales del año en Ecuador, fechas que generan descanso prolongado y dinamizan el turismo interno, especialmente hacia el sur del país. Entre los días más representativos se encuentran el 1, 2 y 3 de noviembre, cada uno con un significado distinto dentro del calendario cívico y religioso nacional.

RELACIONADAS Beyoncé instó a votar vestida de Pamela Anderson en un videoclip

El feriado de noviembre 2025 será el más largo del año, con cuatro días consecutivos de descanso. CANVA

Heidi Klum Halloween: una fiesta con decoración alienígena y DJ Questlove Leer más

Aunque el asueto principal inicia en noviembre, muchas actividades se extienden desde el 31 de octubre, una fecha que combina dos celebraciones. Por un lado, Halloween, que ha adquirido presencia en varias ciudades del país con eventos y reuniones privadas; y por otro, la conmemoración del Escudo Nacional, ratificado oficialmente el 31 de octubre de 1900, símbolo que forma parte de los emblemas patrios del Ecuador.

¿Qué se celebra en los feriados de noviembre en Ecuador?

El 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos, una fecha de tradición religiosa en la que las familias suelen visitar cementerios y rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos.

El 2 de noviembre, Día de Difuntos, en 2025 coincide con domingo. De acuerdo con la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código del Trabajo, cuando un feriado cae domingo, el descanso obligatorio se traslada al lunes siguiente. En este caso, el feriado pasará al martes 4 de noviembre, extendiendo así los días de descanso.

10 clásicos del terror para arrancar la temporada más espeluznante Leer más

El 3 de noviembre se conmemora la Independencia de Cuenca, que en 2025 cae lunes y se mantiene como feriado nacional sin modificación de fecha.

De esta forma, el feriado de noviembre se desarrollará desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre, generando un fin de semana largo de cuatro días consecutivos. Este periodo suele aprovecharse para la movilidad turística y el reencuentro familiar en distintas regiones del país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!