Santo Domingo
El asesinato ocurrió en un billar de Santo Domingo.CORTESÍA

Masacre Santo Domingo: Siete fallecidos y cuatro heridos en ataque armado en billar

Algunos de los asesinados tenían antecedentes penales. La balacera se transmitió en vivo en Tiktok

Siete personas fallecidas y cuatro heridas dejó un ataque armado en un billar, ocurrido en la noche del viernes en la provincia ecuatoriana de Santo Domingo de los Tsáchilas, informó este sábado la Policía Nacional.

El hecho ocurrió en el barrio Belén, del municipio de Santo Domingo, y según las investigaciones preliminares, un grupo de sujetos armados llegó en un vehículo y disparó contra las personas que se encontraban en el interior de un billar.

En redes sociales se hizo viral un video en el que se aprecia a hombres jugando billar en un establecimiento con música a alto volumen, cuando llegan varias personas con armas largas, y ataviadas con chalecos y gorras, que disparan en repetidas ocasiones a los presentes.

De acuerdo a la Policía, uno de los fallecidos tiene antecedentes por tráfico de drogas y asociación ilícita, mientras que dos heridos registran antecedentes por asesinato y hurto.

La Policía señaló que las unidades especializadas continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

Violencia sin precedentes

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el 'conflicto armado interno' contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

La masacre en Santo Domingo se suma a otros hechos graves ocurridos en el país este año, como el asesinato en abril pasado de doce personas en un ataque armado en una gallera en El Carmen, y de cinco más tres días después en una urbanización de Manta.

El 16 de julio, fueron encontrados cinco cadáveres maniatados, enterrados y en avanzado estado de descomposición en el municipio de Puerto López, también en Manabí, y el 24 de agosto asesinaron a cinco personas en un vehículo en Portoviejo, capital de la provincia.

Con 4.621 homicidios entre enero y junio pasados en todo el país, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior.

