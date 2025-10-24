Militar fallece tras accidente de vehículo táctico en Azuay

El accidente ocurrió en una operación contra la minería ilegal; hubo ocho militares heridos

Un soldado del Ejército Ecuatoriano murió y ocho militares resultaron heridos este viernes 24 de octubre, luego de un accidente de tránsito de un vehículo táctico Cobra en la parroquia Molleturo, cantón Cuenca, provincia del Azuay.

El percance ocurrió alrededor de las 13:00, cuando personal de la Brigada de Artillería N.° 27 Portete retornaba de una operación militar ejecutada contra la minería ilegal en el sector San Pedro de Yumate.

El Ejército Ecuatoriano confirmó el lamentable deceso del soldado Diego Pilliza Montenegro. Además, siete militares profesionales y un soldado de reserva sufrieron heridas. Los heridos fueron trasladados de inmediato a distintas casas de salud, donde reciben atención médica.

La institución militar informó que se iniciaron las investigaciones pertinentes. Se brindarán todas las facilidades a las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de las razones del accidente y los procedimientos de ley.

Las autoridades investigan el siniestro

El Ejército expresó su profundo pesar por la irreparable pérdida del soldado Pilliza Montenegro y extiende sus sentidas condolencias a sus familiares y compañeros de armas. La institución aseguró que proporciona todo el apoyo necesario a los heridos y a los deudos del militar fallecido.

Pese a este trágico suceso, el comunicado institucional enfatizó que la profesión militar es una actividad de riesgo permanente y los soldados mantendrán su compromiso. El pasado 8 de octubre, un helicóptero militar se estrelló en el sector de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, en otro operativo contra la minería ilegal a gran escala.

𝗘𝗹 𝗘𝗷𝗲́𝗿𝗰𝗶𝘁𝗼 𝗘𝗰𝘂𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗲𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗵𝗶́𝗰𝘂𝗹𝗼 𝘁𝗮́𝗰𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗖𝗼𝗯𝗿𝗮.#EjércitoECU pic.twitter.com/XA1irn2a04 — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) October 24, 2025

