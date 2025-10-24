Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Ejército
Un soldado del Ejército Ecuatoriano murió y ocho militares resultaron heridos este viernes 24 de octubre,Cortesía

Militar fallece tras accidente de vehículo táctico en Azuay

El accidente ocurrió en una operación contra la minería ilegal; hubo ocho militares heridos

Un soldado del Ejército Ecuatoriano murió y ocho militares resultaron heridos este viernes 24 de octubre, luego de un accidente de tránsito de un vehículo táctico Cobra en la parroquia Molleturo, cantón Cuenca, provincia del Azuay.

El percance ocurrió alrededor de las 13:00, cuando personal de la Brigada de Artillería N.° 27 Portete retornaba de una operación militar ejecutada contra la minería ilegal en el sector San Pedro de Yumate.

RELACIONADAS
Los cinco sospechosos pertenecerían al grupo disidente de la guerrilla Frente Óliver Sinisterra.

Militares detienen a cinco supuestos integrantes del Frente Óliver Sinisterra

Leer más

El Ejército Ecuatoriano confirmó el lamentable deceso del soldado Diego Pilliza Montenegro. Además, siete militares profesionales y un soldado de reserva sufrieron heridas. Los heridos fueron trasladados de inmediato a distintas casas de salud, donde reciben atención médica.

La institución militar informó que se iniciaron las investigaciones pertinentes. Se brindarán todas las facilidades a las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de las razones del accidente y los procedimientos de ley.

Las autoridades investigan el siniestro

RELACIONADAS

El Ejército expresó su profundo pesar por la irreparable pérdida del soldado Pilliza Montenegro y extiende sus sentidas condolencias a sus familiares y compañeros de armas. La institución aseguró que proporciona todo el apoyo necesario a los heridos y a los deudos del militar fallecido.

Pese a este trágico suceso, el comunicado institucional enfatizó que la profesión militar es una actividad de riesgo permanente y los soldados mantendrán su compromiso. El pasado 8 de octubre, un helicóptero militar se estrelló en el sector de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, en otro operativo contra la minería ilegal a gran escala.

Para leer EXPRESO sin límite, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Emelec: Alexander González se queda hasta fin de temporada en el Bombillo

  2. Militar fallece tras accidente de vehículo táctico en Azuay

  3. La razón por la que el CO2 podría estar impulsando la expansión de la Amazonía

  4. Aquiles Álvarez compró boletos de lotería y salió estafado: Mira el video

  5. ATP 500 de Viena: Musetti completa las semifinales y jugará ante Zverev

LO MÁS VISTO

  1. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  2. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  3. Operativo policial en La Joya: Esto encontraron en seis viviendas

  4. Paro nacional en Ecuador: el ganador está donde menos lo imaginamos

  5. Ley de Daniel Noboa permitió que Bananera Noboa salde su deuda millonaria con el SRI

Te recomendamos