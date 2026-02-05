Concurso docente 2026: cómo inscribirse para las 1.000 vacantes del Ministerio
El ministerio abrió el Concurso de Méritos y Oposición 2026 con 1.000 vacantes para docentes de Educación General Básica
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció la primera convocatoria del Concurso de Méritos y Oposición 2026, destinado al ingreso de docentes en la especialidad de Educación General Básica (EGB), de Segundo a Séptimo año. En total, se ofertan 1.000 plazas a nivel nacional, en cumplimiento del Acuerdo Ministerial MINEDEC-MINEDEC-2025-00042-A, que regula los concursos para el ingreso al magisterio fiscal.
Según el acuerdo, el objetivo es eliminar la precarización laboral docente, consolidar equipos permanentes en las instituciones educativas fiscales y asegurar nombramientos definitivos, en concordancia con la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Requisitos para postular
El concurso está dirigido a candidatos aptos, es decir, docentes que hayan aprobado previamente las evaluaciones correspondientes y consten en el registro oficial. Los principales requisitos son:
- Ser ecuatoriano mayor de 18 años o extranjero, conforme a la Ley Orgánica del Servicio Público.
- Contar con título de tercer o cuarto nivel en educación, debidamente registrado.
- No estar incurso en prohibiciones legales.
- Mantener vigente la condición de candidato apto, con una duración de seis años.
Cómo postular al concurso
El proceso de inscripción es completamente en línea y se realiza a través del portal oficial del Ministerio de Educación: www.educacion.gob.ec. Los aspirantes deben ingresar a la plataforma con su usuario y contraseña, previamente generados en el sistema de candidatos aptos.
Una vez dentro, el postulante debe:
- Verificar su condición de candidato apto, que es requisito indispensable para participar.
- Seleccionar hasta cinco vacantes disponibles, ordenándolas según su prioridad de preferencia.
- Registrar la información personal y profesional actualizada, incluyendo títulos académicos y experiencia docente.
- Confirmar la postulación y guardar el comprobante digital que genera el sistema.
El período de inscripción está abierto del 2 al 9 de febrero de 2026. Es importante que los aspirantes realicen el proceso dentro de estas fechas, ya que no habrá prórrogas.
Fases del concurso y ponderación
El proceso contempla dos grandes fases:
- Oposición (65 % de la nota final): incluye pruebas estandarizadas, una clase demostrativa y una entrevista.
- Méritos (35 %): se evalúan títulos académicos, experiencia docente, publicaciones y cursos de capacitación.
Tablas de pensiones alimenticias 2026: calcule cuánto debe pagar con el nuevo SBULeer más
Además, el acuerdo prevé bonificaciones adicionales por acciones afirmativas, como residencia en zonas rurales, condición de discapacidad, mujeres jefas de hogar o pertenencia a grupos históricamente priorizados.
Los resultados
La Dirección Nacional de Carrera Profesional Educativa ejecutará un algoritmo de asignación que tomará en cuenta el puntaje final y la prioridad de vacantes seleccionadas. El postulante con la mayor calificación acumulada será declarado ganador.
Los resultados serán publicados en la plataforma institucional, y los participantes tendrán la posibilidad de solicitar recalificaciones y apelaciones, conforme a los plazos establecidos en la normativa vigente.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!