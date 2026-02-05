Concurso docente 2026: cómo inscribirse para las 1.000 vacantes del Ministerio

El ministerio abrió el Concurso de Méritos y Oposición 2026 con 1.000 vacantes para docentes de Educación General Básica

Los postulantes deben registrarse en línea entre el 2 y el 9 de febrero.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció la primera convocatoria del Concurso de Méritos y Oposición 2026, destinado al ingreso de docentes en la especialidad de Educación General Básica (EGB), de Segundo a Séptimo año. En total, se ofertan 1.000 plazas a nivel nacional, en cumplimiento del Acuerdo Ministerial MINEDEC-MINEDEC-2025-00042-A, que regula los concursos para el ingreso al magisterio fiscal.

Según el acuerdo, el objetivo es eliminar la precarización laboral docente, consolidar equipos permanentes en las instituciones educativas fiscales y asegurar nombramientos definitivos, en concordancia con la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

Requisitos para postular

El concurso está dirigido a candidatos aptos, es decir, docentes que hayan aprobado previamente las evaluaciones correspondientes y consten en el registro oficial. Los principales requisitos son:

Ser ecuatoriano mayor de 18 años o extranjero, conforme a la Ley Orgánica del Servicio Público.

Contar con título de tercer o cuarto nivel en educación, debidamente registrado.

No estar incurso en prohibiciones legales.

Mantener vigente la condición de candidato apto, con una duración de seis años.

Cómo postular al concurso

El proceso de inscripción es completamente en línea y se realiza a través del portal oficial del Ministerio de Educación: www.educacion.gob.ec. Los aspirantes deben ingresar a la plataforma con su usuario y contraseña, previamente generados en el sistema de candidatos aptos.

Una vez dentro, el postulante debe:

Verificar su condición de candidato apto, que es requisito indispensable para participar. Seleccionar hasta cinco vacantes disponibles, ordenándolas según su prioridad de preferencia. Registrar la información personal y profesional actualizada, incluyendo títulos académicos y experiencia docente. Confirmar la postulación y guardar el comprobante digital que genera el sistema.

El período de inscripción está abierto del 2 al 9 de febrero de 2026. Es importante que los aspirantes realicen el proceso dentro de estas fechas, ya que no habrá prórrogas.

Fases del concurso y ponderación

El proceso contempla dos grandes fases:

Oposición (65 % de la nota final): incluye pruebas estandarizadas, una clase demostrativa y una entrevista.

Méritos (35 %): se evalúan títulos académicos, experiencia docente, publicaciones y cursos de capacitación.

Además, el acuerdo prevé bonificaciones adicionales por acciones afirmativas, como residencia en zonas rurales, condición de discapacidad, mujeres jefas de hogar o pertenencia a grupos históricamente priorizados.

Los resultados

La Dirección Nacional de Carrera Profesional Educativa ejecutará un algoritmo de asignación que tomará en cuenta el puntaje final y la prioridad de vacantes seleccionadas. El postulante con la mayor calificación acumulada será declarado ganador.

Los resultados serán publicados en la plataforma institucional, y los participantes tendrán la posibilidad de solicitar recalificaciones y apelaciones, conforme a los plazos establecidos en la normativa vigente.

