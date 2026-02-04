ULVR transforma ideas en soluciones reales con proyectos basados en Design Thinking

La Universidad Laica Vicente Rocafuerte (ULVR) presentó ProInspira, un espacio académico donde estudiantes de distintas facultades desarrollan propuestas orientadas a resolver problemas reales del entorno ecuatoriano.

La iniciativa se fundamenta en la metodología Design Thinking, un enfoque que centra la innovación en las personas y que se estructura en cinco etapas: empatizar, definir el problema, idear soluciones, construir prototipos y validar propuestas.

Esta metodología, ampliamente utilizada en el diseño de productos y servicios, se caracteriza por incentivar la creatividad y el pensamiento crítico a través del trabajo colaborativo y experimental dentro del aula.

La iniciativa se fundamenta en la metodología Design Thinking. Carlos Klinger / Expreso

¿De qué manera se construyeron los proyectos?

Según el magíster Alan Valencia, coordinador del programa, este enfoque ha permitido que los estudiantes elaboren prototipos y productos mínimos viables que sirven como punto de partida para investigaciones más profundas.

“Estos proyectos cuentan con un prototipo, un producto mínimo viable. Pero, además del prototipo, la idea es crear proyectos semilla; es decir, que a partir de estas ideas de innovación surjan propuestas de investigación que permitan llegar a una base más firme para su realización”, explicó Valencia.

Añadió que la motivación estudiantil ha sido notable, especialmente por el énfasis que la metodología coloca en la primera fase: empatizar. “Se trata de ponerse en los zapatos de esa persona o de esa comunidad”, dijo.

En total, se presentaron 28 proyectos correspondientes a las cuatro facultades de la institución. Las propuestas abordan necesidades vinculadas con sostenibilidad, comunicación, servicios comunitarios, educación y desarrollo productivo, entre otros ámbitos.

El ProLearning, jornada en la que se exponen estas iniciativas, atraviesa su tercera edición. De acuerdo con el PhD Óscar Parada Gutiérrez, vicerrector académico de Investigación, Grado y Posgrado, el espacio se ha consolidado como una plataforma que promueve la innovación, el emprendimiento y la empleabilidad desde las primeras semanas del periodo académico.

“Involucra a todas las facultades de la universidad y, desde la edición anterior, también hemos incorporado a colegios con determinadas temáticas para su participación en el marco universitario”, señaló.

Parada destacó que ProInspira no solo genera resultados formativos, sino también académicos y científicos. Algunos trabajos ya se han convertido en capítulos de libro y otros avanzan hacia procesos de propiedad intelectual para ser presentados ante la SENADI. “Estos proyectos pueden registrarse como producto terminado, planos, plantillas u otras denominaciones consideradas para este tipo de registro”, explicó.

En total, se presentaron 28 proyectos correspondientes a las cuatro facultades de la institución. Carlos Klinger / Expreso

Los estudiantes apuntan al sector agroexportador

Entre las propuestas destacadas se encuentra 'Raíces Sostenibles', desarrollada por estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho. Se trata de un proyecto audiovisual orientado a visibilizar prácticas de sostenibilidad en el sector agroexportador de la provincia de Los Ríos, alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, que promueve una producción y un consumo responsables.

Peter Toala, líder del proyecto, explicó que el trabajo se centra inicialmente en documentar las prácticas de Reybanpac, empresa del sector bananero. “Buscamos visibilizar las buenas prácticas que tiene Reybanpac: cómo se manejan en sostenibilidad, en economía circular y cuál es su rol dentro del ámbito de la sostenibilidad”, dijo.

Añadió que la intención es que otras empresas del sector se vean motivadas a adoptar o fortalecer procesos similares. “La idea no es solo beneficiar a Reybanpac, sino también a otras agroexportadoras, para que puedan decir: ‘Bueno, si Reybanpac está haciendo esto, ¿por qué yo no puedo hacerlo?’”, afirmó.

La jornada cerró con la exposición de los proyectos y retroalimentación por parte de docentes y especialistas, en un ejercicio que busca fortalecer la investigación y la innovación desde las aulas hacia la sociedad.

La jornada cerró con la exposición de los proyectos y retroalimentación por parte de docentes. Carlos Klinger / Expreso

