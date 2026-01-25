Expreso
Universidad Laica
ProLearning impulsa orientación vocacional temprana para bachilleres desde la experiencia universitaria en la ULVR

ULVR crea ProLearning para reducir la brecha entre colegio y universidad en jóvenes

Experiencia, valores y aprendizaje práctico marcan el enfoque del programa ProLearning de la ULVR

La Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil (ULVR) impulsa ProLearning, un programa gratuito de orientación vocacional dirigido a estudiantes de bachillerato que busca reducir la brecha entre el colegio y la universidad. La iniciativa nace como un proyecto de vinculación con la sociedad que propone una experiencia temprana y práctica de la vida universitaria, permitiendo a los jóvenes explorar sus intereses antes de tomar una decisión profesional definitiva.

Un programa que permite reducir brechas con los bachilleres

“El paso del colegio a la universidad no puede ser un salto al vacío”, sostiene el PhD Óscar Parada Gutiérrez, vicerrector académico de Investigación, Grado y Posgrado de la ULVR, al explicar el origen del programa. Según detalla, ProLearning surge al identificar que muchos bachilleres culminan su formación escolar con dudas profundas sobre su futuro, sin herramientas claras para definir su vocación ni comprender las exigencias reales del entorno profesional.

A diferencia de otros programas de orientación, ProLearning apuesta por una metodología vivencial. “No se trata de una charla informativa, sino de una experiencia real en nuestro campus, donde los jóvenes aprenden haciendo”, enfatiza Parada. Durante cuatro sábados consecutivos, los participantes acceden de forma gratuita a talleres guiados por docentes especializados, acompañados de testimonios de graduados que comparten su trayectoria profesional y su inserción en el mercado laboral.

ULVR
ULVR apuesta por formación temprana y vocacional mediante el programa ProLearning para bachilleres

Dimensiones del conocimiento para los nuevos universitarios

El programa se estructura en cuatro macroáreas que permiten al estudiante explorar distintas dimensiones del conocimiento. En el eje Business, los jóvenes se familiarizan con finanzas personales y nociones básicas del mundo empresarial; en Educa 360+, descubren cómo funcionan los procesos de aprendizaje y el valor del juego como herramienta pedagógica; mientras que en Eureka se acercan al diseño, la construcción y la observación del espacio urbano mediante herramientas digitales.

Junta de beneficiencia

Alzheimer en aumento impulsa apertura del centro terapéutico Memoria Viva

Leer más

La cuarta área, Inmersión Social, introduce a los bachilleres en la identificación de problemáticas de su entorno y en el desarrollo de habilidades comunicativas. “El joven logra expresar ideas con claridad y comprender su rol dentro de la sociedad”, explica el vicerrector, al señalar que esta mirada integral fortalece la decisión vocacional y conecta los aprendizajes con la oferta académica de la ULVR.

La democratización del acceso al conocimiento universitario

Parada resalta que uno de los pilares del programa es la democratización del acceso al conocimiento universitario. “Al ser una iniciativa certificada por la ULVR, brindamos a las familias una herramienta clave para que sus hijos definan su futuro profesional con seguridad y propósito”, afirma, subrayando que la formación temprana permite reconocer el valor real de las carreras frente a las necesidades actuales del país.

De cara al futuro, la universidad proyecta ampliar el alcance de ProLearning mediante convenios con instituciones educativas. “Esta primera edición es solo la semilla”, señala Parada, quien asegura que el objetivo es integrar el trabajo vocacional de los colegios con el quehacer universitario. “Queremos formar líderes con ética y compromiso social, valores que han caracterizado al profesional laico durante nuestros 60 años de historia”, concluye

