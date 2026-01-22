Dos voces peruanas abordan migración e indigenismo en Guayaquil

La Chama y el estudio sobre José Sabogal proponen miradas críticas sobre la realidad latinoamericana en la CCNG

Los artistas y escritores peruanos, Teófilo Villacorta y Santiago Salazar, abordan, desde la novela y la investigación artística, los desafíos de la migración y la memoria cultural regional.

La literatura y las artes visuales peruanas se encontraron en una misma reflexión sobre identidad, migración y memoria histórica, en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, a través de los trabajos del escritor Teófilo Villacorta y del investigador y curador Santiago Salazar, dos creadores que, desde lenguajes distintos, dialogan con problemáticas profundamente vigentes en América Latina.

Ambos artistas coinciden en un punto clave: el arte no puede desligarse de la realidad social. "Ya sea desde la narrativa o desde la investigación pictórica, sus obras buscan incomodar, generar preguntas y devolverle al lector y al espectador una imagen más honesta del continente que habitan", afirma el artista plástico, Abdón Segovia, quien coordinó el encuentro de ambos autores en el Puerto Principal.

La Chama: narrar la migración desde sus márgenes más crudos

La Chama, penúltimo libro de Teófilo Villacorta, es una novela que aborda la migración venezolana en el Perú desde una perspectiva humanista, pero sin edulcorar la realidad. La obra sigue la historia de Eurimar y Felipe, dos personajes atravesados por el desarraigo, la precariedad y la violencia urbana, en un contexto marcado por la xenofobia y la exclusión social.

“El tema me eligió a mí”, afirma el autor, al explicar que la novela surge de hechos reales observados en el centro histórico de Lima. “Me impactó conocer el asesinato de dos trabajadoras sexuales extranjeras. Ahí entendí que detrás de la migración había historias que no se estaban contando con profundidad”.

La novela La Chama revelan cómo el arte peruano aborda temas como migración y pertenencia continental. Gabriel Cornejo

Villacorta explica que su interés no era quedarse en el discurso oficial sobre la migración, sino mostrar sus contradicciones y heridas: “Mis novelas trabajan con la realidad tal cual es. Hay marginalidad, hay violencia, pero también hay amor, resistencia y deseo de redención”. Esa tensión atraviesa toda la obra, que combina elementos de novela social y novela negra para retratar un fenómeno regional que excede las fronteras peruanas.

El autor sostiene que La Chama interpela también a otros países latinoamericanos: “La migración venezolana no es solo un problema del Perú. Es un fenómeno continental. Cada lector podrá reconocer situaciones similares en su propio país y preguntarse qué estamos haciendo como sociedad”.

José Sabogal: el indigenismo como acto de identidad americana

Desde el campo de las artes visuales, el catedrático y pintor, Santiago Salazar propone una relectura profunda del legado de José Sabogal, figura clave del indigenismo pictórico peruano y latinoamericano. Su investigación no se limita a una biografía artística, sino que analiza el movimiento indigenista como una construcción estética, política y cultural de alcance continental.

“El indigenismo no es una corriente, es un movimiento”, sostiene Salazar. “Sabogal entendió que el arte debía recuperar al indígena como sujeto histórico, no como folclor. Colocó al hombre andino y a su paisaje en el centro de la pintura nacional”.

Las obras presentadas reflexionan sobre exclusión social, raíces culturales y pertenencia americana, conectando al Perú con el resto del continente. Gabriel Cornejo

El investigador y coordinador de la Bienal Internacional de Trujillo en Perú, subraya que Sabogal no trabajó de manera aislada, sino en diálogo con intelectuales como Mariátegui, Arguedas y otros pensadores que, desde distintos campos, buscaban redefinir la identidad peruana y americana. “No somos europeos. Somos americanos del sur, con una tradición prehispánica riquísima que aún no terminamos de reconocer”, afirma.

Para Salazar, el valor del indigenismo radica en su vigencia: “Este tipo de obras nos devuelven identidad. Nos recuerdan quiénes somos y nos permiten pensar el presente desde nuestras propias raíces, no desde modelos importados”.

Arte, literatura y diálogo regional

Aunque son dos productos de disciplinas distintas, Villacorta y Salazar comparten una visión crítica y comprometida del arte. Ambos coinciden en que la creación artística debe incomodar y generar reflexión, especialmente en contextos marcados por la desigualdad, la violencia y la pérdida de referentes culturales.

“Leer, mirar arte, pensar críticamente, nos hace menos manipulables”, sostiene Villacorta, quien además destaca el interés de jóvenes y estudiantes por este tipo de obras. Salazar, por su parte, insiste en la necesidad de fortalecer los vínculos culturales entre países vecinos: “Ecuador y Perú son parte de una misma historia. El arte es una forma de volver a encontrarnos”.

