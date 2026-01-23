Alzheimer en aumento impulsa apertura del centro terapéutico Memoria Viva

Ante el crecimiento de las demencias en el país, la Junta de Beneficencia fortalece la educación comunitaria y la detección temprana.

El avance sostenido de las demencias a escala global ha encendido las alertas del sector salud. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en 2025 alrededor de 57 millones de personas viven con algún tipo de demencia en el mundo, una cifra que continúa en aumento como consecuencia directa del envejecimiento poblacional. Este panorama motivó al Hogar del Corazón de Jesús, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, a fortalecer su respuesta integral con la apertura del Centro Terapéutico Memoria Viva.

Un espacio para el acompañamiento y la ayuda con deterioro cognitivo

Este nuevo espacio está orientado al cuidado especializado de personas con deterioro cognitivo y al acompañamiento permanente de sus familias, desde un enfoque humano, preventivo y educativo. La iniciativa surge como una respuesta concreta frente a una problemática que no solo impacta la salud del paciente, sino que transforma profundamente la dinámica emocional, social y económica de los hogares.

Torneo Nacional de Robótica impulsa habilidades STEAM en jóvenes ecuatorianos Leer más

Si bien no toda demencia es Alzheimer, esta enfermedad es la más prevalente, representando entre el 60 % y el 70 % de los casos en personas mayores de 65 años a nivel mundial. Por ello, la concienciación y la educación se vuelven herramientas clave para que la ciudadanía aprenda a identificar los signos de alerta y busque atención médica oportuna, con el fin de acceder a diagnósticos tempranos y tratamientos que permitan ralentizar su progresión.

Un centro que incluye educación comunitaria para derribar estigmas

La apertura de Memoria Viva se enmarca en una estrategia más amplia de prevención y educación comunitaria, que incluye charlas informativas dirigidas a la ciudadanía. Estos encuentros brindan herramientas prácticas para comprender la enfermedad, derribar estigmas y promover un abordaje más empático e informado frente a las demencias.

RELACIONADAS Reeditan libro clave para entender el nacimiento de la República del Ecuador

“El Alzheimer es una enfermedad progresiva, irreversible y altamente discapacitante, que no solo afecta al paciente, sino también a todo su entorno familiar”, explicó el doctor Joshme Hernández, médico del Hogar del Corazón de Jesús, durante una de las jornadas de orientación. El especialista recalcó que el acompañamiento integral es fundamental para mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de sus cuidadores.

Memoria Viva nace como una respuesta humana y profesional frente al impacto social y familiar del Alzheimer y otras demencias. Cortesía

Un centro que responde a la necesidad de personas con Alzheimer y otras demencias

Lucía González: "La violencia del narcotráfico atraviesa hogares y escuelas" Leer más

En Ecuador se estima que existen alrededor de 100 mil personas con Alzheimer, aunque la cifra real podría ser mayor debido al subdiagnóstico, muchas veces relacionado con los altos costos de los estudios médicos especializados. A este escenario se suman otros tipos de demencias, como la demencia por cuerpos de Lewy —que puede presentarse a edades más tempranas— y la demencia frontotemporal, que afecta a personas entre los 45 y 50 años y posee un componente genético, con una prevalencia cercana al 1 % de la población mundial.

Durante las charlas, el especialista también destacó la existencia de factores de riesgo modificables, como la alimentación y el estilo de vida, que pueden incidir en la reducción de la probabilidad de desarrollar estas enfermedades. Asimismo, insistió en la importancia de reconocer señales tempranas como olvidos frecuentes, desorientación, dificultades en el lenguaje, pérdida de habilidades cognitivas, cambios conductuales y alteraciones en la interacción social.

Con la puesta en marcha del Centro Terapéutico Memoria Viva, el Hogar del Corazón de Jesús reafirma su compromiso de brindar una atención digna, profesional y humana, promoviendo la detección temprana, la educación preventiva y el acompañamiento integral, en beneficio de una población cada vez más vulnerable frente al avance de las demencias.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ