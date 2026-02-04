La Universidad de Guayaquil presenta proyectos innovadores de arquitectura

Estudiantes de la facultad de Arquitectura compartieron trabajos realizados a lo largo del semestre en la Expofabu

El talento, la creatividad y las habilidades técnicas de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil se reflejan estos días en maquetas y propuestas académicas que forman parte de la Expofabu, una muestra que reúne el trabajo desarrollado a lo largo del semestre.

La actividad se lleva a cabo el miércoles 4 y jueves 5 de febrero en las instalaciones de la universidad, donde más de 1.200 estudiantes exponen proyectos que combinan diseño, funcionalidad y aplicación de conocimientos adquiridos en clase. La iniciativa busca visibilizar el proceso formativo de los futuros arquitectos y su capacidad para traducir la teoría en propuestas concretas.

Docentes de la carrera explicaron que uno de los objetivos centrales de la exposición es evidenciar las destrezas desarrolladas en el aula y fortalecer la práctica de los conceptos técnicos y creativos aprendidos durante el período académico.

Los alumnos participaron de las exposiciones de arquitectura. JOSUE ANDRADE

Estudiantes mostraron sus habilidades en las exposiciones

Entre los trabajos presentados destacan las maquetas de vivienda elaboradas por estudiantes de primer semestre, quienes detallaron cada etapa del proceso constructivo representado a escala.

“Aprendimos sobre la planta constructiva, planta ambientada, cortes en las viviendas, entre otras fases para lograr obtener el resultado final que es una maqueta a escala de una vivienda”, relató Betzaida Castro, una de las alumnas que, emocionada, compartió su experiencia.

Durante el recorrido por las aulas se pudo observar la secuencia de trabajo desarrollada por los estudiantes, desde los primeros bocetos hasta la materialización de modelos arquitectónicos que simulan espacios habitacionales con criterios técnicos básicos.

Tiempo Las exposiciones internas se realizarán entre el 4 y 5 de febrero

​en la facultad de arquitectura de la Universidad de Guayaquil.

Docentes también participaron de la exposición de proyectos

Brick Reyes, docente y especialista en arquitectura y urbanismo, destacó el valor pedagógico de este tipo de ejercicios. “Es un proceso que va de menos a más. De lo básico a lo complejo. Es importante que los alumnos manifiesten la forma de lo que han aprendido. Es maravilloso ver cómo en poco tiempo se logran productos extraordinarios”, dijo Reyes, quien resaltó el nivel alcanzado por los alumnos en pocos meses de formación.

Por su parte, el director de la carrera de Arquitectura, Vicente Macas Espinoza, explicó a EXPRESO que los trabajos más sobresalientes podrán proyectarse más allá del ámbito local. “Luego de hacer la exposición interna, los mejores proyectos se juntan con lo elaborado por la Universidad Central de Quito, Cuenca y de Lima (Perú) y se realizan exposiciones internacionales”, comentó el docente, al subrayar que estas experiencias fortalecen la formación académica y profesional de los estudiantes.

La muestra permanecerá abierta en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil hasta el 5 de febrero. Durante estas jornadas, estudiantes de distintos niveles podrán invitar a docentes, especialistas y otros alumnos a conocer de cerca los proyectos exhibidos.

Los estudiantes del primer semestre se mostraron contentos con lo aprendido en los últimos meses. JOSUE ANDRADE

