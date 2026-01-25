El turismo en el sur de Guayaquil busca fortalecerse: esto proponen los barrios

Especialistas y vecinos concuerdan en que hay zonas que podrían ser mejor utilizadas, incluso con proyectos urbanísticos

El buque Abdón Calderón, que se usó en el combate naval de Jambelí (1941), permanece cerrado al público en Eloy Alfaro y Azuay.

Que la actividad turística y comercial del sur de Guayaquil no decaiga es un pedido recurrente de vecinos, dirigentes barriales y especialistas.

Diversos ciudadanos dialogaron con EXPRESO para plantear propuestas que permitan generar nuevas alternativas y volver más atractiva esta zona de la ciudad, tanto para residentes como para visitantes nacionales y extranjeros.

La solicitud más reiterada es que, así como el norte y el centro concentran eventos y proyectos de activación urbana, el sur también sea incluido en la agenda municipal.

En los últimos años, este sector ha sido señalado como inseguro y en deterioro. Sin embargo, sus habitantes y expertos sostienen que existe un potencial significativo aún por desarrollar.

“Es positivo que haya actividades en el parque Samanes, la calle Panamá o la avenida 9 de Octubre, pero pedimos que ese modelo también se replique en el sur. Aquí hay espacios y ganas de activarlos”, dijo Carlos San Andrés, morador del sector de Las Acacias.

Como ejemplo, mencionó el parque ubicado en la calle Los Ríos, frente al colegio Aurora Estrada, al que considera un sitio idóneo para ferias ciudadanas, granjas urbanas, bailoterapias o clases grupales de ejercicio.

San Andrés, de 50 años, lamentó que, lejos de impulsar su recuperación, el Municipio haya instalado en ese lugar un contenedor de Urvaseo, utilizado como botadero de basura.

“Suele estar desbordado y con malos olores. Así es difícil atraer gente. Además, le hace falta vida. Hoy casi solo lo usamos los vecinos”, manifestó.

Un contenedor de basura desmotiva a que personas de otros sectores visiten el parque, aseguran los residentes. FRANCISCO FLORES

Espacios emblemáticos que permanecen cerrados

Es positivo que haya actividades en el parque Samanes y el centro, pero pedimos que ese modelo se replique en el sur".

Carlos San Andrés

Vecino de Las Acacias

Carlos San Andrés

Vecino de Las Acacias

Un planteamiento similar surge en el parque Forestal, uno de los espacios públicos más grandes del sur.

“Los fines de semana a veces tiene algo de movimiento, pero falta mucho más. Se podrían organizar conciertos, obras de teatro gratuitas, actividades comunitarias y fortalecer las ferias ciudadanas”, comentó María Sabrina Giraldo, residente del sector.

Aunque dijo que ha notado una leve reactivación en meses recientes, considera que aún es insuficiente.

Otros puntos del sur que en el pasado fueron atractivos turísticos, hoy están abandonados o cerrados al público.

Es el caso del puente que conecta Guayaquil con la isla Santay, que durante años fue un punto de encuentro para ciclistas, deportistas y familias enteras.

Un equipo de EXPRESO intentó ingresar, pero un funcionario indicó que desde hace tiempo el acceso está restringido, siendo permitido el paso únicamente a los comuneros.

Una situación similar se registra con el barco de exhibición Abdón Calderón, ubicado en la avenida Domingo Comín, hoy cerrado al público y con acceso exclusivo para miembros de las Fuerzas Armadas.

“Venía aquí de niño con mis padres para tomarme fotos. Ahora quise traer a mi hijo y no nos dejaron pasar”, relató Alberto Sánchez, de 30 años, quien aseguró que le argumentaron que la restricción responde a temas de seguridad tras amenazas registradas en la zona.

“Me dijeron que, por el estado de inseguridad que vive el país, se ha decidido cercar todo. Qué triste que un sitio tan icónico se desperdicie así”, lamentó.

Esto se propone en los barrios del sur de Guayaquil

Hay zonas con enorme valor cultural y gastronómico que pueden reactivarse. Se pueden realizar actividades artísticas y municipales a lo largo del sur".

Fernando Alburquerque Gestor

Para Manuela Chávez, residente de La Saiba, es necesario hacer más caminables y seguros algunos sectores de Guayaquil.

Ella, que además estudia Turismo, propone integrar en una sola ruta peatonal el Centenario, La Saiba y Los Almendros.

“Así como se hace la Ruta Centro, que exista una ruta del sur que integre varias ciudadelas, acompañada de buena seguridad”.

Desde el ámbito técnico, urbanistas también tienen alternativas. Brick Reyes considera que se debe pensar el sur como un eje de integración urbana.

“Sugiero un gran corredor verde que recorra toda la franja sur a lo largo del río Guayas, desde la ciudadela La Pradera hasta Las Esclusas, creando un gran malecón con infraestructura deportiva, cultural y recreativa”.

La idea, añadió, apunta a generar espacios seguros para el disfrute familiar y comunitario.

Una visión más crítica expuso el consultor político Fernando Alburquerque, quien instó al Municipio a equilibrar su mirada territorial. “El sur tiene muchas oportunidades, pero históricamente se prioriza al norte y al centro. Hay zonas con enorme valor cultural y gastronómico que pueden reactivarse”.

Mencionó, por ejemplo, la parroquia Letamendi por su oferta culinaria y la Ximena como un espacio propicio para actividades artísticas y musicales.

Finalmente, Carlos Jiménez destacó que el reordenamiento urbano y la definición clara de los límites barriales también contribuirían a la recuperación del sur, junto con obras de conectividad como el Quinto Puente.

“El sur no debería dejarse morir. Con mejor organización y nuevas vías de acceso, se le puede dar una nueva vida”, expresó.

Por su parte, el Municipio de Guayaquil anunció recientemente que se trabajará en la mejora de la Playita del Guasmo, un sitio turístico que había estado olvidado desde la pandemia.

Los moradores indicaron que también es necesario fortalecer la seguridad, ya que este es uno de los principales temores en la zona.

Ciudadanos en general coincidieron en que reactivar el sur de Guayaquil en materia turística es una asignatura pendiente que las autoridades deben asumir.

Vista del suburbio de Guayaquil, sector del suroeste de la ciudad CARLOS KLINGER

