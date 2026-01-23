Vía Samborondón-Salitre, la caótica carretera que urge ser rescatada

Problema. En esta zona de la via a Samborondón hay mucho tráfico y los peatones buscan formas para cruzar.

Basta permanecer unos minutos a lo largo de la carretera que conecta la vía Samborondón-Salitre para observar una seguidilla de infracciones y maniobras imprudentes. El desorden vehicular que domina este corredor mantiene en constante tensión a conductores, peatones y a quienes circulan por la zona, en un escenario que, lejos de mejorar, parece agravarse con el paso de los meses.

Para quienes residen o trabajan en el sector, movilizarse entre el centro comercial El Dorado, la vía a Salitre y el eje hacia Samborondón se ha convertido en una rutina desgastante. Aunque la problemática no es nueva, los usuarios se resisten a normalizarla. En días recientes, por ejemplo, se registraron dos hechos graves en una misma jornada: un siniestro que dejó un motociclista fallecido y un altercado físico entre conductores, episodios que reflejan el nivel de tensión que se vive a diario en esta arteria.

Moradores y conductores denuncian una serie de problemas

“En estos pocos kilómetros hay varios problemas que se repiten desde hace varios meses, pero sin soluciones”, expresa con preocupación Agustín Rodríguez, morador de Marina D’r Park. El residente recuerda que hace más de dos años se ofreció la construcción de un paso a desnivel en la zona, promesa que hasta ahora no se ha concretado.

“Hubo una persona muerta por cruzar la calle y dijeron que colocarían un paso peatonal, pero nunca hicieron nada. Aquí cruzar la calle es un riesgo que todos los días toca correr, no hay de otra”, añade. En el punto al que hace referencia, apenas se ha pintado un paso cebra que, según constató este Diario, es ignorado de forma reiterada por los conductores.

Los tramos más conflictivos, según los habitantes, se extienden desde El Dorado hasta el redondel que conecta con la vía a Salitre. “Cualquiera de los dos caminos que se escoja tiene diferentes dificultades”, coinciden varios conductores.

En dirección a Samborondón, a la altura de la urbanización Castilla, ocurrió recientemente un atropellamiento mortal que involucró a un tráiler. Allí, el tráfico se intensifica sobre todo entre las 05:00 y 08:00, y de 17:00 a 20:00, en una zona rodeada de industrias, centros educativos y una universidad. No es inusual ver peatones correr entre vehículos para intentar cruzar.

Otro punto crítico es el redondel frente a la urbanización Cataluña, donde, según los vecinos, un semáforo permanece sin funcionamiento desde hace más de un mes. Aseguran que la novedad ya fue reportada a las autoridades de tránsito, sin que hasta el momento se haya dado una solución visible. Aquí también reportan acumulación de desechos sólidos y escombros.

Reclamos. Otro de los problemas es la mala disposición de basura en el redondel frente a la ciudadela Cataluña MIGUEL CANALES

“Ya hemos reclamado en redes. Hemos hablado con los agentes de tránsito y nadie nos da respuesta. La mayor parte del tiempo no hay vigilantes y esto es un caos tremendo y con choques a diario”, comenta el conductor Gregorio Molineros, quien también cuestiona la conducta de los choferes de vehículos pesados. “Ellos se tiran sin mirar a ningún lado y si llega a pasar algo ellos siempre son más bravos”, denuncia.

En el sentido hacia Salitre, la situación no es distinta. Otro redondel conflictivo se ubica a la altura de un supermercado donde, según conductores, hay vehículos que circulan a alta velocidad y frenan de manera repentina, generando constantes colisiones por alcance. Durante un recorrido realizado por este medio, se observó una patrulla de la CTE estacionada, con dos agentes dentro del vehículo y otro resguardado bajo un pequeño parasol, sin que se realizara control visible del tránsito.

Más adelante, en las inmediaciones de Vermont Plaza, los usuarios describen el punto más peligroso del trayecto. La ausencia de al menos dos semáforos obliga a los conductores a incorporarse hacia el vial 1 en medio del tráfico, con alto riesgo de choques.

“Los que salen de la plaza comercial no tienen ningún semáforo y deben jugársela para no chocarse. Es un riesgo tremendo”, alerta Mauricio Rojas, peatón que a diario toma el transporte público en el sector y asegura haber presenciado múltiples incidentes.

Los moradores exigen a las autoridades soluciones reales que se puedan mantener en el tiempo, para que esta zona deje de ser una frontera vial caótica.

El caos vial provoca que las personas no puedan cruzar por las vías. MIGUEL CANALES

Inversión en nuevas vías y reestructurar las existentes, las claves para la descongestión

Frente a la problemática en la vía a Samborondón- Salitre, EXPRESO conversó con expertos en urbanismo y movilidad, así como con residentes de las urbanizaciones del sector, quienes coincidieron en que para reducir las dificultades denunciadas se requiere inversión, gestión pública efectiva y también el compromiso de los moradores.

El especialista en movilidad urbana Juan Jaramillo plantea varias alternativas. A corto plazo, propone restringir en determinados horarios la circulación de ciertos tipos de vehículos, como los pesados, además de implementar carriles exclusivos para el transporte escolar durante las horas pico.

A mediano y largo plazo, considera necesario planificar nuevas vías de acceso. “Daule tiene aún aproximadamente 600 hectáreas en La Aurora que no han sido desarrolladas, y el nuevo Samborondón cerca de 2.000. Es importante que allí se delimite la proyección de vías alternas y que estas sean respetadas por los desarrolladores”, señaló Jaramillo, quien además respalda la pronta construcción del puente que conecte Daule con Guayaquil, un tema que recientemente ha generado desacuerdos entre la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga y el alcalde de Daule, Wilson Cañizares.

Daule y Samborondón tienen hectáreas que no han sido desarrolladas. Ahí es posible construir nuevas vías. Juan Jaramillo

​urbanista

Para el urbanista Carlos Jiménez, la situación actual evidencia una deficiente planificación vial. “Estas vías inician bien porque no hay mayores asentamientos, pero en poco tiempo se llenan de viviendas. La oferta de vehículos termina siendo mucho más alta que la capacidad para la que fueron diseñadas”, explicó. Jiménez también sugiere analizar la posibilidad de aplicar un cobro por congestión vehicular.

“Un buen ejemplo es lo que va a implementar el Municipio de Quito en zonas de alta concentración urbana, donde se establecerá una tarifa por congestión. Con esto también se promoverá el uso del transporte público, pero este debe estar en buenas condiciones”, añadió el urbanista, quien subrayó que el rol de la Prefectura es clave para promover límites al crecimiento urbano horizontal y la construcción de nuevas vías.

Mientras tanto, los residentes que a diario circulan por el sector piden, en primer lugar, coordinación entre las autoridades para que se concreten soluciones reales. “Primero que trabajen en conjunto, porque normalmente entre ellos se pasan la responsabilidad”, criticó Aldo Andrade, morador de la ciudadela Milán, quien considera que antes de grandes proyectos se requieren mejoras básicas.

“Que haya aceras y bordillos, que funcionen los semáforos y que exista mayor control de la CTE. Eso es esencial. Después podemos pensar en nuevas vías, porque esta zona todavía está en desarrollo”, concluyó el ciudadano, que agrega que para que las cosas funcionen es necesaria la colaboración ciudadana.

Infraestructura. Es común ver irrespeto de los conductores. También reclaman por la falta de aceras y bordillos en la carretera. MIGUEL CANALES

