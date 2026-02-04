Postulación a institutos públicos: fechas oficiales de evaluación 2026

Más de 53 mil aspirantes deberán revisar su sede y horario en el Registro Único

El proceso de admisión para acceder a la educación técnica y tecnológica pública avanza con la aplicación de la Evaluación de Capacidades y Competencias.

El proceso de admisión para acceder a la educación técnica y tecnológica pública avanza con la aplicación de la Evaluación de Capacidades y Competencias, que se desarrollará entre el 10 y el 12 de febrero de 2026. La prueba está dirigida a los aspirantes a institutos y conservatorios superiores públicos del país.

De acuerdo con la información oficial, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura lidera este proceso, que constituye el mecanismo técnico para medir las aptitudes numéricas, verbales y de razonamiento lógico de los postulantes. La evaluación forma parte del procedimiento general para el acceso a la educación superior no universitaria.

Las autoridades recuerdan que cada aspirante debe ingresar al portal www.registrounicoedusup.gob.ec para consultar la fecha, hora y sede asignadas. El cumplimiento de esta verificación, así como la puntualidad el día de la prueba, es responsabilidad individual de cada postulante.

Sedes para rendir la evaluación

Para este periodo académico se prevé la participación de 53.872 aspirantes, quienes rendirán la evaluación en más de 300 sedes presenciales a escala nacional, además de cinco sedes consulares habilitadas para ciudadanos residentes en el exterior.

También, en coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), se dispondrán cinco Centros de Privación de Libertad y seis Centros de Adolescentes Infractores, con el fin de garantizar el acceso al proceso para personas privadas de libertad.

La evaluación tendrá una duración de 60 minutos para la población general. En el caso de personas con discapacidad, el tiempo se ampliará a 120 minutos, con la posibilidad de contar con intérpretes o asistentes, según las necesidades particulares de cada participante.

El examen está compuesto por 40 preguntas, diseñadas para medir competencias consideradas clave para el desempeño académico dentro de la formación técnica y tecnológica. Según el Gobierno, este proceso se enmarca en los esfuerzos por ampliar las opciones de educación superior y fortalecer la oferta tecnológica en el país, un sector que concentra carreras de corta duración y con alta demanda laboral.

