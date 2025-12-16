Expreso
Se abrió la etapa de inscripción para acceder a una carrera en los 54 institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos.
¿Cómo obtener cupo para estudiar en instituciones públicas de Ecuador?

Las inscripciones estarán habilitadas del 18 al 22 de diciembre y deberán realizarse de forma virtual

Se abrió la etapa de inscripción para acceder a una carrera en los 54 institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos del país, correspondiente al primer período académico de 2026, bajo el régimen Costa–región Insular.

El proceso es obligatorio para quienes completaron el Registro Nacional y está dirigido a bachilleres recientes, así como a personas que buscan una alternativa de formación de tercer nivel técnico y tecnológico, con alta proyección laboral.

Las inscripciones estarán habilitadas del 18 al 22 de diciembre y deberán realizarse de forma virtual a través de la plataforma oficial www.registrounicoedusup.gob.ec

Las carreras técnicas y tecnológicas se caracterizan por una formación orientada a la práctica, lo que facilita la inserción de los egresados en el mercado laboral y responde a las necesidades del sector productivo.

Registro Social: paso opcional

De manera paralela, se habilitó el Registro Social, un trámite opcional que permite a los aspirantes registrar información socioeconómica y demográfica. Este proceso puede otorgar puntaje adicional por acción afirmativa, de acuerdo con la condición socioeconómica del postulante.

El formulario del Registro Social estará disponible del 18 al 27 de diciembre y debe ser completado únicamente por quienes no hayan registrado su información previamente y hayan recibido una notificación de la Unidad de Registro Social (URS) vía correo electrónico, hasta el 16 de diciembre.

Quienes aspiren a ingresar a universidades o escuelas politécnicas públicas deben revisar directamente los procesos de admisión de cada institución, ya que estas manejan cronogramas y requisitos propios.

Etapas de obligatorio cumplimiento

  1. Levantamiento de Estado Académico
  2. Determinación de la oferta de cupos
  3. Inscripción
  4. Evaluación de Capacidades y Competencias
  5. Postulación
  6. Asignación de Cupos
  7. Aceptación de Cupos
  8. Matriculación

