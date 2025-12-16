¿Cómo obtener cupo para estudiar en instituciones públicas de Ecuador?
Las inscripciones estarán habilitadas del 18 al 22 de diciembre y deberán realizarse de forma virtual
Se abrió la etapa de inscripción para acceder a una carrera en los 54 institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos del país, correspondiente al primer período académico de 2026, bajo el régimen Costa–región Insular.
(Te invitamos a leer: Identidad de género en escuelas: ¿por qué la ministra pedirá ampliación a la Corte?)
El proceso es obligatorio para quienes completaron el Registro Nacional y está dirigido a bachilleres recientes, así como a personas que buscan una alternativa de formación de tercer nivel técnico y tecnológico, con alta proyección laboral.
Las inscripciones estarán habilitadas del 18 al 22 de diciembre y deberán realizarse de forma virtual a través de la plataforma oficial www.registrounicoedusup.gob.ec
Las carreras técnicas y tecnológicas se caracterizan por una formación orientada a la práctica, lo que facilita la inserción de los egresados en el mercado laboral y responde a las necesidades del sector productivo.
Registro Social: paso opcional
Expertos y estudiantes evalúan impacto del referéndum en Foro Ecotec 2025Leer más
De manera paralela, se habilitó el Registro Social, un trámite opcional que permite a los aspirantes registrar información socioeconómica y demográfica. Este proceso puede otorgar puntaje adicional por acción afirmativa, de acuerdo con la condición socioeconómica del postulante.
El formulario del Registro Social estará disponible del 18 al 27 de diciembre y debe ser completado únicamente por quienes no hayan registrado su información previamente y hayan recibido una notificación de la Unidad de Registro Social (URS) vía correo electrónico, hasta el 16 de diciembre.
Quienes aspiren a ingresar a universidades o escuelas politécnicas públicas deben revisar directamente los procesos de admisión de cada institución, ya que estas manejan cronogramas y requisitos propios.
🎓 Abrimos las inscripciones para acceder a los 54 institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos del país. 🌍🎶💻— Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) December 16, 2025
✅ Si ya completaste tu Registro Nacional, es momento de inscribirte para el primer periodo 2026.
📅 18 al 22 de diciembre ingresa a la página web 👉… pic.twitter.com/2kRl8jrnI7
Etapas de obligatorio cumplimiento
- Levantamiento de Estado Académico
- Determinación de la oferta de cupos
- Inscripción
- Evaluación de Capacidades y Competencias
- Postulación
- Asignación de Cupos
- Aceptación de Cupos
- Matriculación
Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ