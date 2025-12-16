¿Cómo obtener cupo para estudiar en instituciones públicas de Ecuador?

Las inscripciones estarán habilitadas del 18 al 22 de diciembre y deberán realizarse de forma virtual

Se abrió la etapa de inscripción para acceder a una carrera en los 54 institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos.

Se abrió la etapa de inscripción para acceder a una carrera en los 54 institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos del país, correspondiente al primer período académico de 2026, bajo el régimen Costa–región Insular.

(Te invitamos a leer: Identidad de género en escuelas: ¿por qué la ministra pedirá ampliación a la Corte?)

El proceso es obligatorio para quienes completaron el Registro Nacional y está dirigido a bachilleres recientes, así como a personas que buscan una alternativa de formación de tercer nivel técnico y tecnológico, con alta proyección laboral.

Las inscripciones estarán habilitadas del 18 al 22 de diciembre y deberán realizarse de forma virtual a través de la plataforma oficial www.registrounicoedusup.gob.ec

Las carreras técnicas y tecnológicas se caracterizan por una formación orientada a la práctica, lo que facilita la inserción de los egresados en el mercado laboral y responde a las necesidades del sector productivo.

RELACIONADAS Consejo de Educación Superior tiene nuevo presidente tras renuncia de Pablo Beltrán

El formulario del Registro Social estará disponible del 18 al 27 de diciembre. Cortesía

Registro Social: paso opcional

Expertos y estudiantes evalúan impacto del referéndum en Foro Ecotec 2025 Leer más

De manera paralela, se habilitó el Registro Social, un trámite opcional que permite a los aspirantes registrar información socioeconómica y demográfica. Este proceso puede otorgar puntaje adicional por acción afirmativa, de acuerdo con la condición socioeconómica del postulante.

El formulario del Registro Social estará disponible del 18 al 27 de diciembre y debe ser completado únicamente por quienes no hayan registrado su información previamente y hayan recibido una notificación de la Unidad de Registro Social (URS) vía correo electrónico, hasta el 16 de diciembre.

Quienes aspiren a ingresar a universidades o escuelas politécnicas públicas deben revisar directamente los procesos de admisión de cada institución, ya que estas manejan cronogramas y requisitos propios.

🎓 Abrimos las inscripciones para acceder a los 54 institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos del país. 🌍🎶💻



✅ Si ya completaste tu Registro Nacional, es momento de inscribirte para el primer periodo 2026.



📅 18 al 22 de diciembre ingresa a la página web 👉… pic.twitter.com/2kRl8jrnI7 — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) December 16, 2025

Etapas de obligatorio cumplimiento

Levantamiento de Estado Académico Determinación de la oferta de cupos Inscripción Evaluación de Capacidades y Competencias Postulación Asignación de Cupos Aceptación de Cupos Matriculación

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ