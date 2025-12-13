Consejo de Educación Superior tiene nuevo presidente tras renuncia de Pablo Beltrán

El nuevo titular fue rector de la Universidad Ecotec y cuenta con posgrados en gestión universitaria y docencia

El Pleno del Consejo de Educación Superior (CES) designó este viernes a Fidel Márquez como nuevo presidente. El cambio se dio tras la renuncia de Pablo Beltrán, quien lideró el organismo desde mayo de 2022, generando expectativas sobre la continuidad institucional.

Márquez, quien se desempeñaba como consejero académico, asume el cargo con una trayectoria en docencia y gestión universitaria. Su nombramiento busca garantizar un liderazgo con experiencia y compromiso con la educación superior en Ecuador.

Formación académica y experiencia internacional de Márquez

El doctor Márquez es Ph.D. en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana y licenciado en Economía Política. Cuenta con formación de posgrado en finanzas, dirección financiera, población y desarrollo, adquirida en instituciones de Cuba, España, Chile, EE. UU. e India.

Su perfil combina conocimiento académico con experiencia práctica en la gestión de instituciones educativas y proyectos de desarrollo.

Gestión universitaria y liderazgo en ECOTEC

¿Quién es el nuevo rector de la Universidad Agraria? Tamara Borodulina lo rechaza Leer más

Su trayectoria incluye cargos de rector, vicerrector y prorector en la Universidad ECOTEC, consolidando liderazgo académico y directivo. Ha sido profesor titular en diversas instituciones.

“Mi compromiso es con los jóvenes y con la educación superior del país. Sé que contaré con la colaboración de todas y todos, y juntos haremos lo mejor para el sistema de educación superior, para el CES y para el país”, expresó Fidel Márquez al asumir la Presidencia del Consejo de Educación Superior.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!