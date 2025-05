¿Cómo inscribirse en universidades e institutos públicos en Ecuador? Guía paso a paso

El proceso para acceder a la educación superior pública en Ecuador ya comenzó, y como era de esperarse, internet no ha sido el mejor aliado. La plataforma de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) presentó fallas desde las primeras horas del segundo día de registro, lo que generó una ola de quejas en redes sociales.

¿Qué está pasando?

“Servicio no disponible” es el mensaje que muchos aspirantes se han encontrado al intentar ingresar al sitio web oficial. Problemas para recuperar contraseñas, cuentas bloqueadas o formularios que no cargan son parte del combo frustrante que han vivido cientos de estudiantes.

La Senescyt no tardó en pronunciarse: reconoció que la plataforma presenta intermitencias y aseguró que están trabajando en una actualización para mejorar el servicio. También recordaron que el registro estará abierto hasta el 1 de junio de 2025, así que aún hay tiempo para completar el proceso.

¿Quiénes deben registrarse?

Este registro es obligatorio para todos los que quieran postular a una plaza en universidades, escuelas politécnicas, institutos tecnológicos, conservatorios públicos o instituciones como las escuelas del Ejército: Esmil, Esforse y Eiwas.

El principal requisito es haber obtenido el título de bachiller o estar cursando el último año de este nivel en el régimen Sierra-Amazonía. Además, la inscripción está abierta para quienes se graduaron en años anteriores o los extranjeros residentes con títulos homologados en Ecuador.

El Registro Nacional es el primer paso para postular a universidades e institutos públicos en Ecuador en 2025. GUSTAVO GUAMAN

Paso a paso: así se hace el registro

Si aún no lo has hecho, aquí va una guía rápida para no perderse:

Ingresa al sitio web de la Senescyt.

Crea una cuenta (si ya tienes una, solo inicia sesión).

Llena los datos personales solicitados.

Revisa y actualiza tu información si es necesario.

Descarga el comprobante de registro.

Aunque el proceso ha comenzado con tropiezos técnicos, los aspirantes aún tienen varios días por delante para completar su inscripción. La recomendación es intentar ingresar en horarios de menor tráfico y tener paciencia.

