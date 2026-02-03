Multas de tránsito en ATM: cómo impugnar y en qué casos no te quitan puntos

Las multas de tránsito emitidas por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) pueden ser impugnadas en línea.

Las multas de tránsito en Guayaquil, gestionadas por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), forman parte del sistema de control vial establecido en el país y se rigen por el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Aunque muchas sanciones implican la reducción de puntos en la licencia de conducir, existen casos específicos en los que esta medida no aplica. Además, los conductores tienen el derecho de impugnar las citaciones a través de un proceso digital o presencial.

Cómo impugnar una multa de tránsito en la ATM

Los conductores que consideren injusta una citación pueden impugnarla en línea a través del portal oficial de la ATM (www.atm.gob.ec). El proceso requiere ingresar con usuario y contraseña, seleccionar la opción “Impugnación de Multa” y elegir la citación correspondiente. El sistema permite revisar datos personales, adjuntar pruebas y enviar la solicitud para que sea evaluada por la autoridad competente.

La impugnación también puede realizarse de forma presencial, entregando una carta en los puntos de atención habilitados por la ATM, como el centro comercial Albán Borja. Para este trámite se sugiere contar con el acompañamiento de un abogado, a fin de garantizar que la redacción y presentación de la solicitud cumplan con los requisitos legales establecidos.

Casos en los que no se quitan puntos

El COIP establece que la reducción de puntos aplica únicamente a los conductores infractores. Por ejemplo, el Artículo 373 señala que cuando el responsable de un accidente es un peatón, pasajero o controlador, se aplican sanciones económicas o penales, pero no se reduce puntaje en la licencia, ya que esta medida es exclusiva para quienes conducen vehículos.

Asimismo, en el Artículo 386, que regula las contravenciones de tránsito de primera clase, se especifica que conducir sin haber obtenido licencia acarrea multa y privación de libertad, pero no implica pérdida de puntos, a diferencia de otras infracciones como faltar de obra a la autoridad o exceder límites de velocidad.

Casos en los que sí se reducen puntos

Existen infracciones graves que sí conllevan reducción de puntos en la licencia:

Artículo 379: lesiones causadas por accidente de tránsito, con reducción de 10 puntos.

Artículo 380: daños materiales superiores a dos salarios básicos, con reducción de 6 a 9 puntos según el monto.

Artículo 383: conducción con llantas en mal estado, con reducción de 5 puntos.

Artículo 384: conducción bajo efectos de drogas, con reducción de 15 puntos.

Artículo 385: conducción en estado de embriaguez, con reducción de 5 a 30 puntos, dependiendo del nivel de alcohol en sangre y el tipo de vehículo.

Artículo 386: contravenciones de primera clase, como exceder límites de velocidad fuera del rango moderado, con reducción de 10 puntos.

Estas sanciones se suman a multas económicas y, en muchos casos, privación de libertad o suspensión de la licencia, lo que refleja la severidad con la que la normativa busca prevenir accidentes.

