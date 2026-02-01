Expreso
En las mañanas se registran atolladeros en los puentes que conectan Guayaquil con Daule y Samborondón.ARCHIVO 

Multas a camiones en puentes de Samborondón y Daule inician este lunes 2 de febrero

Desde esta semana rige la prohibición para vehículos de más de 3,5 toneladas. La ATM de Guayaquil ejecutará los controles

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) empezará a multar desde este lunes 2 de febrero a los conductores de transporte pesado que circulen por los puentes que conectan a Guayaquil con los cantones de Samborondón y Daule, tras finalizar el periodo de socialización de la medida que restringe el paso a vehículos de más de 3,5 toneladas.

Contexto y sanciones 

La normativa técnica establece que estas estructuras, específicamente el puente que conecta con La Joya (Daule) y el viaducto hacia Samborondón, no cuentan con el diseño estructural para soportar carga constante de alto tonelaje. El incumplimiento de esta disposición generará una sanción económica equivalente al 10 % del Salario Básico Unificado (SBU), según lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Los transportistas que excedan el peso permitido deben utilizar exclusivamente el Puente Vicente Rocafuerte. 

Esta arteria vial conecta la avenida Francisco de Orellana con la vía estatal E40 (avenida León Febres Cordero) y la E486 hacia Samborondón, siendo el único corredor habilitado técnicamente para soportar este tipo de flujo vehicular las 24 horas del día.

Agentes civiles de tránsito ejecutarán los controles en los accesos a los puentes, donde se ha instalado señalética vertical preventiva.

La entidad de tránsito ratificó que no habrá prórrogas; la fase informativa que inició en enero concluye el 1 de febrero de 2026, dando paso a la emisión inmediata de citaciones a los infractores.

Puente La Joya
Los conductores denuncian que por esta zona se ha vuelto común el paso de vehículos pesados.JOFFRE FLORES

