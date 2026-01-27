¿Qué pasa con el Quinto Puente? Hay contradicciones entre el Gobierno y la Prefectura

Trabajos de la Prefectura en las vías de acceso al Quinto Puente

La ejecución del Viaducto Sur, conocido popularmente como el Quinto Puente, avanza en medio de un cruce de versiones entre el Gobierno Central y la Prefectura del Guayas.

Mientras el ministro de Infraestructura y Transporte (MIT), Roberto Luque, afirmó este 26 de enero que el proyecto "es una realidad y estaría en un 90% para 2029" y que los recursos están comprometidos, la administración provincial reveló a EXPRESO un escenario distinto: el desembolso de 51 millones de dólares programado para 2025 nunca llegó y existen trabas técnicas críticas que impiden intervenir ciertos frentes de la obra.

La disputa por los recursos: ¿Dónde están los fondos?

El conflicto no es solo monetario, sino operativo. José Tenelema, coordinador de infraestructura de la Prefectura del Guayas, detalló este martes 27 de enero que la falta de definiciones técnicas por parte del MIT y de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) mantiene en incertidumbre la fecha de entrega del proyecto.

Viaductos trabajados por la Prefectura para el corredor logístico. CORTESÍA

El convenio original para la construcción de los tramos 4 y 5 (vías de acceso), competencia de la Prefectura, establecía un cronograma de pagos claro: un anticipo de 35 millones de dólares en 2024, una asignación de 51 millones en 2025 y un saldo final de 43 millones para 2026.

Según el ministro Luque, el Gobierno ha cumplido. En entrevista con Radio Centro, el funcionario aseguró: "Nosotros el primer año pusimos 35 millones... hemos dado 10 millones de dólares a pesar de que no hemos recibido toda la documentación para hacer más desembolsos".

Sin embargo, la Prefectura desmiente esta transferencia. "En 2025 no se recibió nada", sentenció Tenelema. El funcionario explicó que, aunque el MIT gestionó un pago parcial de 10 millones en noviembre pasado, el Ministerio de Finanzas nunca hizo efectivo el desembolso. "Tenemos el número de CUR (Comprobante Único de Registro), pero el dinero no ingresó a las arcas provinciales", aclaró.

Tramos que debe intervenir la Prefectura en el convenio para el Quinto Puente CORTESÍA

Respecto a la supuesta falta de documentación alegada por Luque, la entidad provincial afirma que desde la mesa técnica del 5 de diciembre de 2025 (donde se reunieron con el Gobierno) se presentó la justificación del uso del anticipo inicial. De hecho, la Prefectura asegura haber ejecutado más de lo recibido: entre el anticipo pagado a la contratista (25 millones) y las planillas de avance de obra (20 millones), la inversión ejecutada bordea los 45 millones de dólares, superando los 35 millones transferidos inicialmente por el Estado.

Bloqueos técnicos: El riesgo de las líneas de alta tensión

Más allá del flujo de caja, el proyecto enfrenta un obstáculo de ingeniería mayor. Tenelema reveló que el MIT aún no ha entregado las viabilidades técnicas definitivas para componentes estructurales claves, como la cimentación de los puentes y el diseño del sistema de drenaje.

El trazado de las vías de acceso intercepta zonas con líneas de alta tensión. Para intervenir en estos puntos, la contratista necesita que CNEL y el Ministerio entreguen los diseños y la metodología de seguridad aprobada.

"Necesitamos que CNEL nos entregue los diseños para ejecutar la obra en esas áreas. Sin esas definiciones, no podemos avanzar en esos frentes", advirtió el coordinador. Esta falta de avales ha obligado a reprogramar los trabajos, atacando solo las zonas liberadas para evitar la paralización total de la maquinaria.

Avances físicos y fecha de entrega indefinida

A pesar de los retrasos financieros y administrativos, la Prefectura reporta avances en los tramos bajo su jurisdicción, financiados parcialmente con recursos propios mientras esperan las transferencias estatales:

Tramo 4: 17,5 % de ejecución.

Tramo 5: 26,5 % de ejecución

Al ser consultado sobre la fecha de culminación de la obra, prevista originalmente para 24 meses, Tenelema fue cauteloso. "Mientras no tengamos las viabilidades técnicas aprobadas definitivamente y la certeza presupuestaria, no se puede definir una fecha final", concluyó. Este Diario solicitó una entrevista con el ministro Luque y está a la espera de una respuesta.

Inversión invernal y ampliación de la vía a Salitre

En otros frentes de trabajo, la Prefectura del Guayas informó que se destinaron 35 millones de dólares para el plan de prevención ante el invierno 2026. Las labores se han concentrado en 19 cantones de las zonas bajas de la provincia, incluyendo el reforzamiento de 11 kilómetros de muros en riberas y la limpieza de 350 kilómetros de cauces.

Sobre la movilidad en la vía a Salitre, específicamente en el sector de La Aurora, la entidad aclaró que la construcción de pasos peatonales elevados no es de su competencia, sino de los gobiernos locales (Municipio de Daule). No obstante, confirmaron que ya se ejecuta la primera fase de ampliación de la vía, que abarca tres kilómetros desde el peaje hasta la T de Salitre, para descongestionar el tráfico en esta arteria de crecimiento urbano.

