Juan José Yúnez a Marcela Aguiñaga: “Mezclar peras con manzanas no aclara nada”

El alcalde de Samborondón rechazó las críticas de la prefecta y pidió no mezclar temas distintos sobre obras viales

Las declaraciones de Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, generaron reacciones políticas luego de una entrevista concedida a EXPRESO, en la que se refirió a los reclamos del alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, sobre la ejecución de caminos vecinales en sectores como Villa Mercedes.

Durante la conversación con este Diario, Aguiñaga calificó de “excusas” las declaraciones del alcalde, quien había señalado una supuesta falta de permisos de la Prefectura para intervenir en caminos vecinales del cantón. La prefecta fue enfática al rechazar ese argumento.

“Es una excusa”, sentenció Aguiñaga, al tiempo que cuestionó la gestión municipal en la principal vía del cantón vecino. “Dígale que se dedique primero a que la avenida principal de Samborondón esté bien hecha. Si una avenida de 10 kilómetros no puede manejar, ¿cómo es que quiere manejar caminos vecinales?”, expresó.

Cruce entre Marcela Aguiñaga y Juan José Yúnez

Este martes 20 de enero, el alcalde de Samborondón respondió públicamente a través de su cuenta en X, en un mensaje dirigido directamente a la prefecta del Guayas.

“@marcelaguinaga No entiendo qué tiene que ver el otorgamiento de permisos para hacer caminos vecinales con la obra de la avenida Samborondón. Son temas distintos; mezclar peras con manzanas no aclara nada”, escribió Yúnez en su publicación.

En su mensaje, el alcalde aseguró que ha insistido en su intención de trabajar en los caminos vecinales mediante distintos oficios enviados a la Prefectura, pero que, según él, no ha recibido respuesta.

“En todo caso, haga los caminos, que la gente los necesita. Y si hay problemas, avíseme: nos sentamos, lo vemos y nos ayudamos. Para eso estamos, para ayudar a la gente. Eso es finalmente lo importante”, concluyó Yúnez.

Aunque la prefecta destacó que la infraestructura representa el 70% del presupuesto de su administración, reconoció que existen demoras en la entrega de obra pública. Sin embargo, aclaró que esto no depende de su gestión técnica, sino de la falta de liquidez transferida desde el Gobierno Central.

