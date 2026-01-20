Aguiñaga responde a Yúnez y Cañizares, y define su relación con Álvarez

La prefecta desestima críticas por falta de obras viales y comenta sobre su relación con los alcaldes de Guayas

La prefecta se refirió a los alcaldes de Guayaquil, Samborondón y Daule.

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, respondió a EXPRESO este 19 de enero sobre las tensiones políticas con los alcaldes de las ciudades limitantes con Guayaquil. Calificó de "excusas" los reclamos de Juan José Yúnez (Samborondón), atribuyó a "cálculos electorales" las quejas de Wilson Cañizares (Daule) y aclaró que su trato con Aquiles Álvarez (Guayaquil) se limita estrictamente a lo laboral.

¿Qué respondió a Yúnez sobre Samborondón?

Ante la acusación del alcalde Yúnez sobre la supuesta falta de permisos de la Prefectura para ejecutar caminos vecinales en sectores como Villa Mercedes, Aguiñaga fue tajante. "Es una excusa", sentenció la funcionaria. En su réplica, cuestionó la gestión municipal sobre la vialidad principal del cantón vecino:

"Dígale que se dedique primero a que la avenida principal de Samborondón esté bien hecha Si una avenida de 10 kilómetros no puede manejar, ¿cómo es que quiere manejar caminos vecinales?".

Aguiñaga critica las obras viales en Samborondón X: @ATVInforma

Aunque la prefecta destacó que la infraestructura representa el 70% del presupuesto de su administración, reconoció que existen demoras en la entrega de obra pública. Sin embargo, aclaró que esto no depende de su gestión técnica, sino de la falta de liquidez transferida desde el Gobierno Central.

"Muchas veces la demora de la obra pública llega, lamentablemente, porque nuestras asignaciones también llegan tarde", puntualizó Aguiñaga, subrayando que las necesidades aumentan —ahora incluyendo rubros de seguridad— pero los recursos no.

Además, se refirió al Centro de Investigación del Arroz (CINAR), un proyecto de la administración anterior en convenio con dicho municipio. Aguiñaga minimizó su impacto real: "El convenio se ejecutó, no tuvieron mayores resultados". Según explicó, el objetivo era el análisis de suelo, pero esa información "no sirve de mucho si no se aterriza al pequeño productor" para optimizar el uso de fertilizantes.

¿Por qué señala "cálculos políticos" de Cañizares?

El alcalde de Daule, Wilson Cañizares, había indicado previamente que el nuevo acceso a Guayaquil no se concretó por falta de gestión provincial. Aguiñaga desestimó esta postura aludiendo al clima preelectoral.

Al ser consultada por qué cree que se dio ese señalamiento del alcalde de Daule, respondió: "Porque somos políticos, básicamente. Porque estamos entrando en periodo preelectoral, porque todo el mundo está de cálculos", explicó. Para Aguiñaga, la prioridad actual no debería ser la confrontación, sino la preparación para el invierno.

¿Cómo definió su relación con Álvarez?

Tras el distanciamiento público con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la prefecta aclaró el estado actual de esa relación política.

"Mi relación con el alcalde es institucional", afirmó, cerrando la puerta a interpretaciones personales. Recalcó que su deber es coordinar con los 25 alcaldes de la provincia "más allá de su bandera y sus posiciones partidistas".

