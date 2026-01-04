Cierre definitivo del retorno en Plaza Lagos: nuevo desvío en vía a Samborondón

Este es el punto que será intervenido en la av. Samborondón

La Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón (ATV) anunció, sin especificar el día, que desde esta semana del 05 de enero de 2026, el retorno ubicado a la altura de Plaza Lagos quedará inhabilitado de forma permanente. La medida es parte de la reestructuración integral de la avenida Samborondón y obliga a los conductores a utilizar el siguiente retorno continuo habilitado para cambiar de sentido.

¿Cómo deben circular los conductores con este cierre?

La modificación afecta principalmente al flujo vehicular en sentido La Puntilla - La Aurora. Quienes habitualmente giraban en U frente a Plaza Lagos, ahora deberán avanzar hasta el retorno continuo posterior, el cual se mantiene operativo para absorber la carga vehicular de manera segura.

Tránsito. La avenida Samborondón suele lucir congestionada. ALEX LIMA

Durante la ejecución de la obra, habrá maquinaria pesada y personal técnico en la calzada. La autoridad exhorta a la ciudadanía a reducir la velocidad, respetar la señalización temporal y no irrespetar las indicaciones de los agentes de tránsito.

Invitan a tomar otras vías

Para mitigar el impacto en la movilidad de la parroquia La Puntilla, la ATV Samborondón recomienda el uso de vías alternas para la redistribución del tránsito, especialmente en horas pico.

Las opciones sugeridas son la avenida Ronald Sonne, que conecta la Av. Miguel Yúnez Zagia directamente con el sector de Ciudad Celeste; o la Vía Barranca, que está habilitada como ruta de apoyo para descongestionar la vía principal.

Argumentan que la decisión responde a la necesidad de ordenar los flujos en una arteria que soporta una carga de 120.000 vehículos diarios. Según datos del Municipio, de esta cifra, solo 50.000 corresponden a desplazamientos internos de residentes de Samborondón; el resto proviene de cantones vecinos como Guayaquil y Daule que usan la vía como corredor de conexión.

Finalmente, recuerdan que el control operativo se realizará de forma coordinada entre la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y la ATV. Se han dispuesto operativos de control de lunes a viernes, durante aproximadamente 10 horas diarias.

