Nuevo acceso a Guayaquil: Cañizares le responde a Aguiñaga y niega falta de fondos

El alcalde de Daule asegura que el convenio cayó porque Prefectura no gestionó el contrato en 6 meses: "Nunca contrataron"

La ruptura del convenio vial entre Guayas y Daule se ha convertido en un cruce de versiones administrativas. Menos de 24 horas después de que la prefecta Marcela Aguiñaga atribuyera el fin del acuerdo a "problemas de caja" del cabildo vecino, el alcalde Wilson Cañizares emitió una respuesta técnica y contundente: el dinero estaba listo, pero la gestión de la Prefectura no.

En un video difundido el miércoles 14 de enero, Cañizares desmintió que la causa fuera la falta de presupuesto municipal. Según el burgomaestre, el desembolso de fondos para los estudios del nuevo acceso a Guayaquil (Los Lojas - El Chorrillo) se frenó porque la empresa pública provincial nunca formalizó el contrato con la consultora encargada, requisito indispensable para mover recursos públicos.

¿Por qué Daule no transfirió el millón de dólares?

El alcalde detalló la cronología del acuerdo firmado el 16 de julio de 2024. El compromiso era claro: el Municipio de Daule transferiría $1 millón en cuotas mensuales a partir de enero de 2025, siempre y cuando la Empresa Pública de Desarrollo e Inversiones del Guayas cumpliera con la fase precontractual y contractual.

Sin embargo, llegó enero y el trámite estaba en cero. "Pasaron seis meses... pensábamos que se iba a hacer la parte precontractual, concurso público y adjudicación... pero nunca obtuvimos ninguna información", reveló Cañizares

Explicó que no podía ordenar los pagos en enero de 2025 sin un sustento legal. "Aspiraba que hubiera una cuestión formal que nos diga: 'vea señores, ya está el contrato firmado, proceda a los desembolsos'", indicó.

Al no existir dicho contrato ni socialización de los términos de referencia, la transferencia era legalmente inviable. "Nunca lo hicieron, nunca contrataron... Por ende, no es la Alcaldía de Daule la que ha incumplido", sentenció.

El futuro del nuevo acceso a Guayaquil

A pesar de la discrepancia sobre la causa del retraso, Cañizares aceptó la terminación del convenio por mutuo acuerdo, recordando que la vía alterna es competencia exclusiva del Gobierno Provincial. "Si no se lo quiso hacer o no se tuvo la voluntad... con mucho gusto, porque es una obra que les compete a ellos", afirmó.

El alcalde cerró su intervención solicitando que, ahora que la Prefectura asumirá el 100% de la inversión, la obra se ejecute "en el menor tiempo posible" para aliviar el tráfico de los ciudadanos.

