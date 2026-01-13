Aguiñaga rompe pacto con Cañizares para nuevo acceso a Guayaquil por Daule

La prefecta de Guayas asumirá el costo total de los estudios en Los Lojas tras confirmarse la falta de fondos municipales

La construcción de una ruta alterna para aliviar el tráfico infernal entre Daule y Guayaquil cambia definitivamente de esquema financiero. Este martes 13 de enero de 2026, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, oficializó la terminación del convenio tripartito con la Alcaldía de Daule debido a la falta de fondos de la contraparte municipal. Ante esto, la Prefectura del Guayas asumirá el costo total de los estudios definitivos.

Marcela Aguiñaga: "Hoy, el Ecuador de Rafael Correa ya no existe más" Leer más

Una crónica anunciada: los problemas de presupuesto

El quiebre del acuerdo no toma por sorpresa a la administración provincial. En agosto pasado, Marcela Aguiñaga ya había adelantado a EXPRESO las dificultades que enfrentaba el cabildo vecino.

"Teníamos un acuerdo con el Municipio de Daule, pero entiendo que tuvo complejidades presupuestarias y no ha podido ejecutar los estudios", explicó la funcionaria en ese momento, ratificando un compromiso que hoy se materializa: "Mi compromiso es que nosotros lo contrataremos con presupuesto de la Prefectura".

La obra, proyectada para conectar el sector de Los Lojas con El Chorrillo, es vital para la seguridad vial de la zona. A pesar de los atrasos en las asignaciones presupuestarias gubernamentales, el ente provincial decidió no postergar más el análisis técnico de una infraestructura que servirá como válvula de escape para miles de conductores de La Aurora.

Los estudios para el nuevo acceso a Guayaquil desde Daule iniciaron como un trabajo conjunto con la @AlcaldiadeDaule. Al no contar finalmente con el financiamiento previsto, el convenio se da por terminado.



Aun así, y pese al atraso en las asignaciones, desde @PrefGuayas vamos… https://t.co/vw45SW3J4l — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) January 13, 2026

Ahora, tras confirmarse que Daule no cuenta con el financiamiento previsto, Aguiñaga cumpliría su palabra para desbloquear la fase de preinversión, requisito indispensable para la futura licitación de la obra civil.

Además, la obra promete proveer una vía alterna segura cuando ocurren cierres en la Vía a Daule a la altura de la Penitenciaría del Litoral, eventos que suelen dejar incomunicada a la ciudad.

Compromiso con la obra

Una vez que los técnicos entreguen los diseños definitivos —que incluirán el trazado del puente y los distribuidores de tráfico—, la Prefectura del Guayas ha ratificado que también financiará la construcción de la infraestructura. Hasta el momento, el Municipio de Daule no se ha pronunciado al respecto.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!