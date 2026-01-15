Aquiles Álvarez advierte de posibles allanamientos en su contra: "No uso armas"

El alcalde de Guayaquil indicó que ninguna persona en su entorno utiliza armas, ante rumores de posibles allanamientos

La mañana de este jueves 15 de enero, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió a un posible allanamiento en su contra, bajo el argumento de “armas sin permiso”. El funcionario abordó el tema a través de su cuenta en X.

"Aclaro de una vez: No uso armas. Cuento únicamente con dos personas de seguridad, con sus permisos en regla. Nadie de mi entorno porta armas", señaló el primer personero municipal en la publicación.

Álvarez lanzó una advertencia: "Si llegara a ocurrir un allanamiento y aparecieran armas, estas habrían sido introducidas por terceros. No hay armas en mi casa, ni en la de mi familia, ni en el Municipio".

El funcionario culminó el mensaje con esta frase: "Como no los resulta nada con sus intentos y persecuciones, ahora van por otro. Están desesperados".

Alertas de allanamientos en contra de abogados de Aquiles Álvarez

El 14 de diciembre del 2025, Aquiles Álvarez también alertó sobre amenazas contra sus abogados, previo a la audiencia de juicio del caso Triple A, en el que está procesado por la presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles y que fue suspendida el 24 de diciembre en Quito.

En esa ocasión, el alcalde de Guayaquil mencionó que no se sentía intimidado. El 24 de diciembre, él acudió presencialmente a la audiencia, acompañado de sus abogados y de otros funcionarios municipales. La diligencia se reanudará a finales de enero.

